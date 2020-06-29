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Чемпион мира по боксу: «Шансы у соперников Лукашенко есть, если будут соблюдены все правила»

29.06.2020 10:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чемпион мира по боксу по версии WBA Inter-Continental Иван Баранчик поделился в интервью «Трибуне» своим мнением о предвыборной кампании в Беларуси.


Иван Баранчик — слева. Фото: twitter.com/RPrograis

— Следите за предвыборной гонкой?

— Да, начал с недавнего времени.

— Насколько симпатичны Тихановский, Бабарико или Цепкало?

— Все три кандидата достойны уважения. Во-первых, за то, что они не побоялись принять участие в выборах, что, к сожалению, в нашей стране может быть чревато последствиями. Во-вторых, у каждого есть своя позиция и видение относительно будущего нашей страны.

— Есть ли шансы у соперников Лукашенко?

— Шансы есть, если во время выборов будут соблюдены все правила.

— Людей забирают в автозаки даже из обычной очререди в магазин. Ожидали ли настолько жесткую реакцию власти?

— Конечно, не ожидал. Это полный абсурд забирать в автозаки ни в чем не повинных людей. Но даже если бы они высказывали свою точку зрения по поводу политической ситуации в стране — они бы имели право делать это без последствий.

— В США что-то говорят про выборы в Беларуси?

— Да, говорят, высказывают свою точку зрения и даже выходят на улицы, чтобы поддержать некоторых кандидатов.

— Есть мем про то, что у Лукашенко рейтинг 3 процента. Верите?

— Я не верю, думаю, что все же эта цифра сильно занижена.

— Многие спортсмены высказываются в поддержку Лукашенко, но потом удаляют свои посты или закрывают комментарии. Как думаете, почему так происходит?

— Я думаю, что вы и сами прекрасно понимаете почему. Их начинают «хейтить» люди, которые против нынешней власти.

— Голосовать будете? Определись за кого?

— У меня еще есть время, чтобы окончательно сформировать свое мнение и принять решение, — отметил Баранчик.

 
 
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Чемпион мира по боксу по версии WBA Inter-Continental Иван Баранчик поделился в интервью «Трибуне» своим мнением о предвыборной кампании в Беларуси.
 
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