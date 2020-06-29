Снимут 1 маршрут. В расписание движения пригородных автобусов вносятся изменения

Источник материала: Слуцк Город

С 1 июля в расписание движения автобусов по Слуцкому району вносятся ежегодные изменения, сообщает Слуцкий край со ссылкой на Автобусный парк № 2.

- Слуцк – Борок ч/з Серяги – рейсы на 7.25 по пн., вт., ср., чт., на 14.15 по вт., чт., будут осуществляться до д. Знамя. Отправление из д. Знамя 8.50, и в 15.51.