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Снимут 1 маршрут. В расписание движения пригородных автобусов вносятся изменения
29.06.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
С 1 июля в расписание движения автобусов по Слуцкому району вносятся ежегодные изменения,
- Слуцк – Борок ч/з Серяги – рейсы на 7.25 по пн., вт., ср., чт., на 14.15 по вт., чт., будут осуществляться до д. Знамя. Отправление из д. Знамя 8.50, и в 15.51.
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С 1 июля в расписание движения автобусов по Слуцкому району вносятся ежегодные изменения.
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