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Брестский "Рух" разгромил бобруйскую "Белшину" в матче чемпионата Беларуси

29.06.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В домашнем матче 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу брестский "Рух" одержал победу над футболистами "Белшины" со счетом 3:0.

Брестский "Рух" разгромил бобруйскую "Белшину" в матче чемпионата Беларуси

Фото Вадима Якубёнка

Брестский "Рух" разгромил бобруйскую "Белшину" в матче чемпионата Беларуси

Брестский "Рух" разгромил бобруйскую "Белшину" в матче чемпионата Беларуси

Брестский "Рух" разгромил бобруйскую "Белшину" в матче чемпионата Беларуси

Брестский "Рух" разгромил бобруйскую "Белшину" в матче чемпионата Беларуси

Брестский "Рух" разгромил бобруйскую "Белшину" в матче чемпионата Беларуси

Брестский "Рух" разгромил бобруйскую "Белшину" в матче чемпионата Беларуси

Брестский "Рух" разгромил бобруйскую "Белшину" в матче чемпионата Беларуси

Брестский "Рух" разгромил бобруйскую "Белшину" в матче чемпионата Беларуси

Брестский "Рух" разгромил бобруйскую "Белшину" в матче чемпионата Беларуси

Брестский "Рух" разгромил бобруйскую "Белшину" в матче чемпионата Беларуси

Брестский "Рух" разгромил бобруйскую "Белшину" в матче чемпионата Беларуси

Брестский "Рух" разгромил бобруйскую "Белшину" в матче чемпионата Беларуси

Брестский "Рух" разгромил бобруйскую "Белшину" в матче чемпионата Беларуси

Брестский "Рух" разгромил бобруйскую "Белшину" в матче чемпионата Беларуси

Брестский "Рух" разгромил бобруйскую "Белшину" в матче чемпионата Беларуси

Брестский "Рух" разгромил бобруйскую "Белшину" в матче чемпионата Беларуси

Брестский "Рух" разгромил бобруйскую "Белшину" в матче чемпионата Беларуси

Брестский "Рух" разгромил бобруйскую "Белшину" в матче чемпионата Беларуси

Брестский "Рух" разгромил бобруйскую "Белшину" в матче чемпионата Беларуси

Брестский "Рух" разгромил бобруйскую "Белшину" в матче чемпионата Беларуси

Брестский "Рух" разгромил бобруйскую "Белшину" в матче чемпионата Беларуси

 
 
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  В домашнем матче 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу брестский "Рух" одержал победу над футболистами "Белшины" со счетом 3:0. Фото Вадима Якубёнка
 
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