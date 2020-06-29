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Брестский "Рух" разгромил бобруйскую "Белшину" в матче чемпионата Беларуси
29.06.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В домашнем матче 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу брестский "Рух" одержал победу над футболистами "Белшины" со счетом 3:0.
Фото Вадима Якубёнка
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В домашнем матче 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу брестский "Рух" одержал победу над футболистами "Белшины" со счетом 3:0. Фото Вадима Якубёнка
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