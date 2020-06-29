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В каких районах Беларуси сложная пожароопасная обстановка и где введён запрет на посещение лесов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси осложняется пожароопасная обстановка в лесном фонде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 36 районах.
С начала 2020 года в стране произошло более 800 природных пожаров. Больше всего пострадали южные регионы.
На фоне жаркой погоды не исключено, что список запретных зон увеличится. Отследить актуальную информацию можно на сайте Минлесхоза.
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Новости Беларуси. В Беларуси осложняется пожароопасная обстановка в лесном фонде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Запреты и ограничения на посещение...
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