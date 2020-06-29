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В каких районах Беларуси сложная пожароопасная обстановка и где введён запрет на посещение лесов

29.06.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси осложняется пожароопасная обстановка в лесном фонде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 36 районах.

В оранжевом цвете – вся Гродненская область, часть Гомельской и Минской.

С начала 2020 года в стране произошло более 800 природных пожаров. Больше всего пострадали южные регионы.

В каких районах Беларуси сложная пожароопасная обстановка и где введён запрет на посещение лесов

На фоне жаркой погоды не исключено, что список запретных зон увеличится. Отследить актуальную информацию можно на сайте Минлесхоза.

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Новости Беларуси. В Беларуси осложняется пожароопасная обстановка в лесном фонде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Запреты и ограничения на посещение...
 
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