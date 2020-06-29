50-летие Range Rover: вспоминаем, с чего начинался легендарный роскошный внедорожник

Источник материала: Tut.by

Полвека назад, в июне 1970 года, появился первый Range Rover, открывший, по сути, новый рыночный сегмент — роскошных автомобилей с широкими возможностями на бездорожье.

Круглая дата — отличный повод вспомнить знаковые события в истории британского внедорожника.





Идею оригинального Range Rover (рабочее название проекта Road Rover) подсказал главный инженер компании Rover по новым проектам Чарльз Спенсер «Спен» Кинг. В основном он работал над легковыми моделями Rover, но руководство компании тогда находилось под впечатлением от растущего рынка полноприводных и комфортабельных автомобилей для отдыха в США.





«Идея состояла в том, чтобы объединить комфорт и качество хода по твердому покрытию седана Rover с внедорожными возможностями Land Rover (в то время подразделения Rover. — Прим. AUTO.TUT.BY). В то время никто этого не делал. Я думал, что стоило попробовать, кроме того, Land Rover требовался новый продукт», — вспоминал позже Кинг.





Работа над первым прототипом Range Rover — так называемым «100-дюймовым универсалом» (из-за размера колесной базы в 2,54 м) началась в 1966 году. До выхода с конвейера в Солихалле первого серийного автомобиля для испытаний по всему миру было собрано более 20 прототипов, на кузове которых красовалось имя Velar.





В переводе с итальянского это значит «вуаль» или «покрывало» — так англичане хотели сбить с толку журналистов и фотографов-шпионов, ведь название Range Rover уже было утверждено (его придумал дизайнер Тони Пул после того, как были отвергнуты другие названия, включая Panther и Leopard).





Премьера Range Rover первого поколения состоялась 17 июня 1970 года. Причем дебютировал внедорожник в трехдверном исполнении, а под капотом расположился 3,5-литровый V8 (135 л. с.) разработки General Motors, сблокированный с 4-ступенчатой «механикой». Автомобиль получил систему постоянного полного привода и дисковые тормоза на всех колесах, а большинство кузовных панелей уже тогда было изготовлено из алюминия.





В подвеске использовались винтовые пружины, а для удобства при движении по бездорожью суммарный ход передней и задней подвесок (артикуляция осей) у Range Rover по сравнению с моделями Land Rover тех лет был вдвое больше. В момент старта продаж в 1970 году Range Rover стал настоящей сенсацией — из желающих приобрести автомобиль мгновенно выстроилась очередь. К слову, в Великобритании тогда Range Rover стоил около 2 тысяч фунтов, что сейчас эквивалентно примерно 35 тысячам фунтов.





Вскоре после рыночного дебюта Range Rover продемонстрировал и свою могучую натуру. В 1972 году в рамках Британской трансамериканской экспедиции команде под руководством майора Джона Блэшфорд-Снелла удалось преодолеть на внедорожнике так называемый Дарьенский пробел — участок между Панамой и Колумбией, покрытый густыми лесами и болотами. Маршрут пробега от Аляски до Аргентины составил 28 800 км, при этом 99 дней потребовалось на преодоление 350 км в джунглях. В 1974 году Range Rover пересек пустыню Сахара с запада на восток — 12 тысяч км за 100 дней. Спустя три года одержана победа в зачете внедорожников в марафоне «Лондон — Сидней», пробеге в 30 тысяч км, ставшем самым протяженным авторалли за всю историю. Наконец, в 1979 году специально подготовленный Range Rover становится триумфатором первого ралли-марафона «Париж — Дакар».





В шутку или всерьез, но разработчики утверждали, что на дизайн при создании Range Rover была потрачена лишь одна тысячная процента времени. И действительно, внешность машины получилась донельзя простой — форма определялась функциональностью: плоские бока, тонкие стойки крыши, короткие свесы и вертикальный «нос». Тем не менее Range Rover стал первым в истории автомобилем, который в 1971 году был выставлен в парижском Лувре как «образцовая работа в области промышленного дизайна».





Простецким выглядел и салон первого Range Rover, но на фоне аскетичного убранства внедорожников Land Rover, выпускавшихся (хотя и с изменениями) с конца 40-х гг., это был уже вполне себе премиум. Автоматической коробкой (в качестве опции) Range Rover обзавелся лишь в 1982 году, а спустя год получил более современную 5-ступенчатую «механику» взамен 4-скоростной.



Пятидверный Range Rover в исполнении Monteverdi. Фото: Autocar

В 1981 году стартовал выпуск пятидверной модификации Range Rover, хотя прототип версии с дополнительной парой дверей британцы построили еще в 1972 году — в итоге проект нового кузовного варианта «заморозили». Но в 1980 году свою версию «пятидверки» Range Rover представила сторонняя компания Monteverdi, и уже на основе доработок швейцарцев британцы подготовили-таки к производству свою версию.





С внедрением дизеля на Range Rover в компании также не спешили — он появился на модели лишь спустя 16 лет после начала производства, то есть в 1986 году. На внедорожник стали устанавливать 2,4-литровую турбодизельную «четверку» VM, работой которой, впрочем, многие покупатели остались недовольны.





И только в 1987 году Range Rover вышел на американский рынок. Там он обрел армию новых поклонников, среди которых оказалось немало знаменитостей — за океаном внедорожник становится статусной и престижной моделью, в отличие от легковушек Rover. К тому времени Range Rover, разумеется, разжился новыми опциями: кожаные сиденья, кондиционер, люк в крыше и т. д. В 1992 году Range Rover становится первым в мире внедорожником с электронной системой контроля тяги и автоматически регулируемой пневмоподвеской.





На конвейере первое поколение Range Rover продержалось 26 лет (всего выпущено 317 615 единиц) — немыслимый по современным меркам автопрома срок. Производство завершилось в 1996 году, причем на протяжении двух лет модель (уже с обозначением Classic) выпускалась одновременно со вторым поколением Range Rover.









В разработку внедорожника с заводским индексом P38A было инвестировано 300 миллионов фунтов — продажи начались в 1994 году. Внедорожник второго поколения (в 1998 году он был модернизирован) предлагал еще более роскошный и просторный интерьер, а также модернизированную пневмоподвеску, которая была доступна уже «в базе».





Гамма двигателей также была пересмотрена — она включала два бензиновых мотора V8 объемом 3,9 и 4,6 л и 2,5-литровый шестицилиндровый дизель. Его поставляла BMW, которая приобрела Rover Group в 1994 году.





Представленное в 2001 году третье поколение Range Rover (L322) разрабатывалось уже под патронажем BMW. Интересно, что к тому моменту Land Rover снова успел сменить владельца — им стал концерн Ford. По части техники третий Range Rover фактически не имел ничего общего с предшественниками — приоритет окончательно сместился в сторону роскоши и максимального уровня комфорта.





Новые инженерные решения — это цельнометаллический несущий кузов, пришедший на смену традиционной раме, и полностью независимая подвеска с взаимосвязанными пневматическими рессорами вместо зависимой конструкции подвески с цельными (неразрезными) мостами. Поначалу линейка двигателей включала агрегаты BMW — 4,4-литровый атмосферный V8 и трехлитровый турбодизель, но затем британцы переключились на моторы Jaguar и совместной разработки с Ford (это V8 объемом 4,2 л, 4,4 л и 5 л, а также турбодизели 3.6 и 4.4).





Интерьер третьего поколения Range Rover был вдохновлен дизайном премиальных яхт и внутренним убранством бизнес-класса в салонах самолетов, а в 2011 году в гамме появилась особо роскошная версия Autobiography Ultimate Edition.





В 2012 году дебютировало четвертое поколение Range Rover (L405), который создатели преподнесли как первый в мире внедорожник с легким цельным каркасом кузова из алюминия, благодаря которому массу удалось снизить на 420 кг по сравнению с предшественником. Помимо этого, автомобиль получил набор усовершенствованных внедорожных систем, включая специальный круиз-контроль ATPC, позволяющий двигаться по бездорожью на низких скоростях. В линейке моторов появились новые агрегаты семейства Ingenium.

В 2017 году четвертый Range Rover был модернизирован и обзавелся 404-сильной гибридной установкой (подробности — здесь !).





Отметим также, что сейчас Range Rover представляет собой целое семейство. Еще в 2005 году на рынок вышел Range Rover Sport с более динамичным силуэтом, в 2010 году состоялся дебют компактного Evoque, адресованного молодежной аудитории (сейчас в строю второе поколение модели), а в 2017 году появился Velar , занявший нишу между Range Rover Sport и Evoque.





А напоследок — несколько слов о специальной версии Range Rover Fifity, выпуск которой приурочен к 50-летию модели. Она создана на базе роскошной комплектации Autobiography и отличается особым декором и двумя вариантами 22-дюймовых колесных дисков на выбор.









Кузов таких машин может быть окрашен в один из трех цветов линейки Heritage, воспроизводящих цветовую палитру оригинального Range Rover: это оттенки Tuscan Blue, Bahama Gold и Davos White. В салоне — табличка с указанием порядкового номера внедорожника из особой серии, а также надпись Fifty на подголовниках сидений, на передней панели и подсвечиваемых накладках на порогах.





Тираж Range Rover Fifity ограничен 1970 экземплярами — в честь года, когда состоялась премьера исторического оригинала. Из них 64 автомобиля попадут и на рынок ТС, включая Беларусь, — они будут доступны с 4,4-литровым дизельным и 5-литровым бензиновым двигателями, как со стандартной, так и с удлиненной колесной базой. Точное количество машин из эксклюзивной серии для нашей страны и их стоимость пока не известны.