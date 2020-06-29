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Анджей Дуда лидирует в первом туре президентских выборов в Польше

29.06.2020 11:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Польши. Польшу ожидает второй тур президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным экзитполов, ни один из 11 кандидатов не набрал большинство голосов.

Анджей Дуда лидирует в первом туре президентских выборов в Польше

Анджей Дуда лидирует в первом туре президентских выборов в Польше

Анджей Дуда лидирует в первом туре президентских выборов в Польше

В лидерах гонки – действующий президент республики Анджей Дуда, который заручился поддержкой почти 46 % избирателей. Его главный оппонент – мэр Варшавы – набрал 28,5 % голосов. Именно они поборются за пост главы государства во втором туре, который запланирован на 12 июля.

Анджей Дуда лидирует в первом туре президентских выборов в Польше

Голосование в стране прошло 28 июня. Явка избирателей в этот раз была выше, чем на предыдущих выборах и составила почти 63 %.

Анджей Дуда лидирует в первом туре президентских выборов в Польше

Официальные итоги голосования, как ожидается, обнародуют 30 июня.

Люди в материале: Анджей Дуда, Рафал Тшасковский

 
 
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Новости Польши. Польшу ожидает второй тур президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным экзитполов, ни один из 11 кандидатов не...
 
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