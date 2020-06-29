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«Ночью встретили убегающего от фанатов Усэйна Болта». Истории олимпийских чемпионов

29.06.2020 11:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вы занимались каким-нибудь спортом в детстве? В большинстве случаев ответ будет положительным. Кто-то вспоминает это время с теплотой, а кто-то вспоминает только то, как их после школы тянули за руку в спортивную секцию, отнимая возможность поиграть во дворе. И вам, наверняка, будет сложно поверить в то, что нынешние олимпийские чемпионы тоже далеко не всегда в детстве радостно спешили на тренировки. А так оно и было! Мы пообщались с обладателями олимпийского золота и расспросили их о том, всегда ли они мечтали об Олимпиаде, с какими трудностями пришлось столкнуться на пути к медали и как складывается карьера после громких побед. 

 
 
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Мы пообщались с обладателями олимпийского золота и расспросили их о том, всегда ли они мечтали об Олимпиаде, с какими трудностями пришлось столкнуться на пути к...
 
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