«Ночью встретили убегающего от фанатов Усэйна Болта». Истории олимпийских чемпионов

Источник материала: Tut.by

Вы занимались каким-нибудь спортом в детстве? В большинстве случаев ответ будет положительным. Кто-то вспоминает это время с теплотой, а кто-то вспоминает только то, как их после школы тянули за руку в спортивную секцию, отнимая возможность поиграть во дворе. И вам, наверняка, будет сложно поверить в то, что нынешние олимпийские чемпионы тоже далеко не всегда в детстве радостно спешили на тренировки. А так оно и было! Мы пообщались с обладателями олимпийского золота и расспросили их о том, всегда ли они мечтали об Олимпиаде, с какими трудностями пришлось столкнуться на пути к медали и как складывается карьера после громких побед.