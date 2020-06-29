Пять автомобилей проскочило  и…. Опять закрывается! Водитель жалуется на переезд в Задворцах

Источник материала: Виртуальный Брест

Переезд «Задворцы» — проблемное место для многих. Путепровод через этот переезд, в ближайшее время, судя по всему, не светит. Проезжать там было всегда проблемой, но в последнее время стало особенно плохо.





Пандемия, но такое чувство, что поездов стало больше. Три дня на прошлой неделе лично мне приходилось стоять в пробке по 40 — 50 минут!!!

Картина такая: Едет один «товарняк» со скоростью пешехода, вроде проехал, переезд открывается, проезжает 3 автомобиля и снова закрывается. Снова едет товарняк (уже в другую сторону) и снова со скоростью пешехода, открывается переезд, 5 автомобилей проскочило и …. Опять закрывается!





Неужели нельзя СПЛАНИРОВАТЬ движение поездов так, чтобы не было такого коллапса? Возможно, там идет ремонт ж/д путей или еще что-то. Но почему никто не думает про людей, которые вынуждены регулярно пользоваться этим переездом? Пробки растягиваются на несколько километров и парализуют движение даже на кольце возле ДС «Виктория».

В таком случае нужно срочно решать вопрос с мостом или подземкой…