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Тунис открывает границы: из каких стран здесь ждут туристов

29.06.2020 11:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. На фоне улучшения эпидемиологической обстановки в Греции продолжается смягчение карантина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США рекордное число заболевших за сутки, а в Литве восстановили авиасообщение между Вильнюсом и Палангой

С 28 июня в стране возобновляют работу кинотеатры и летние лагеря. Разрешается проводить концерты, ярмарки, спектакли и конференции. При этом ряд ограничительных мер, среди которых масочный режим и социальная дистанция, остаются в силе.

Тунис открывает границы: из каких стран здесь ждут туристов

Между тем в Тунисе уже ждут первых туристов. В минувшие выходные спустя три месяца карантина страна открыла сухопутные, морские и воздушные границы.

Тунис открывает границы: из каких стран здесь ждут туристов

Посетить местные курорты смогут иностранцы из тех стран, которые находятся в списке «зеленых» или «оранжевых» по уровню заболеваемости COVID.

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Новости мира. На фоне улучшения эпидемиологической обстановки в Греции продолжается смягчение карантина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В США...
 
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