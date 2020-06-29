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Тунис открывает границы: из каких стран здесь ждут туристов
Источник материала: СТВ
Новости мира. На фоне улучшения эпидемиологической обстановки в Греции продолжается смягчение карантина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С 28 июня в стране возобновляют работу кинотеатры и летние лагеря. Разрешается проводить концерты, ярмарки, спектакли и конференции. При этом ряд ограничительных мер, среди которых масочный режим и социальная дистанция, остаются в силе.
Между тем в Тунисе уже ждут первых туристов. В минувшие выходные спустя три месяца карантина страна открыла сухопутные, морские и воздушные границы.
Посетить местные курорты смогут иностранцы из тех стран, которые находятся в списке «зеленых» или «оранжевых» по уровню заболеваемости COVID.
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Новости мира. На фоне улучшения эпидемиологической обстановки в Греции продолжается смягчение карантина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В США...
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