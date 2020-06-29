Шесть признаков готовящегося угона автомобиля назвал эксперт

Источник материала: ОНТ

Эксперт издания «За рулем» Кирилл Милешкин перечислил шесть признаков того, что кто-то готовится угнать ваш автомобиль. Об этом пишет РИА Новости.

Злоумышленники перед угоном стараются «проверить» машину. Так мошенники могут начать с телефонных звонков.

Эксперт подчеркнул, что преступникам будет легче, если владелец опубликовал объявление о продаже авто.

Также мошенники могут пользоваться «фейковыми» просьбами о помощи.

Милешкин назвал очень важный сигнал, на который стоит обязательно обратить внимание. Речь о нестандартно срабатывающей сигнализации. По словам Кирилла, это могут быть и обычные «глюки», но все же стоит перестраховываться.

Еще один признак возможной подготовки к угону – обнаружение машины незапертой.

Далее эксперт говорит о «метках» на автомобиле, которые долго стоят на одном месте.

Также о подготовке к угону символизируют оставшиеся на кузове следы вмешательства.

Эксперт Милешкин акцентировал внимание, что любой из описанных признаков, может быть простой хулиганской выходкой или локальным сбоем.

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