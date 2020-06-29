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Шесть признаков готовящегося угона автомобиля назвал эксперт
Источник материала: ОНТ
Эксперт издания «За рулем» Кирилл Милешкин перечислил шесть признаков того, что кто-то готовится угнать ваш автомобиль. Об этом
Злоумышленники перед угоном стараются «проверить» машину. Так мошенники могут начать с телефонных звонков.
Эксперт подчеркнул, что преступникам будет легче, если владелец опубликовал объявление о продаже авто.
Также мошенники могут пользоваться «фейковыми» просьбами о помощи.
Милешкин назвал очень важный сигнал, на который стоит обязательно обратить внимание. Речь о нестандартно срабатывающей сигнализации. По словам Кирилла, это могут быть и обычные «глюки», но все же стоит перестраховываться.
Еще один признак возможной подготовки к угону – обнаружение машины незапертой.
Далее эксперт говорит о «метках» на автомобиле, которые долго стоят на одном месте.
Также о подготовке к угону символизируют оставшиеся на кузове следы вмешательства.
Эксперт Милешкин акцентировал внимание, что любой из описанных признаков, может быть простой хулиганской выходкой или локальным сбоем.
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Эксперт издания «За рулем» Кирилл Милешкин перечислил шесть признаков того, что кто-то готовится угнать ваш автомобиль. Об этом пишет РИА Новости. Злоумышленники...
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