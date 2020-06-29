ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Чтобы не жить в «аквариуме». Архитекторы сделали фасад, за которыми прячутся большие окна

29.06.2020 11:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Дом с очень с очень необычным фасадом построили в Польше. Архитекторы студии 81.waw.pl разработали его таким образом, что даже панорамное остекление не выглядит как открытый аквариум и соседи не смогут наблюдать за жизнью владельцев.


Главной особенностью этого здания является необычный скульптурный фасад из волнообразных «бритв» из влагостойкой фанеры.



Основа одноэтажного дома имеет кубическую форму. Деревянные конструкции ограждают окна на северной и южной стороне от солнца. Кроме чисто утилитарной функции (защищать внутренние помещения от солнечных лучей и взглядов соседей), такой фасад создает ощущение легкости при обычном кубообразном теле здания.


Окна спален прячутся за вертикальными «лезвиями». Они обеспечивают приватность для владельцев дома — внутрь можно заглянуть, только если стоять напротив окна. Деревянные конструкции изготовлены таким образом, чтобы создавать на фасаде определенный рисунок волны.



Здание можно разделить на три части: дневную, ночную и гараж с подсобными помещениями. Главной является дневная зона с гостиной, объединенной с кухней и столовой. В этой части установлены большие панорамные окна. Но с таким фасадом внутренне пространство скрыто от чужих глаз. В тоже время владельцам изнутри дома открывается прекрасный вид на большой сад на участке.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Завершен 15-й тур чемпионата Беларуси по футболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика