Чтобы не жить в «аквариуме». Архитекторы сделали фасад, за которыми прячутся большие окна

Источник материала: Tut.by

Дом с очень с очень необычным фасадом построили в Польше. Архитекторы студии 81.waw.pl разработали его таким образом, что даже панорамное остекление не выглядит как открытый аквариум и соседи не смогут наблюдать за жизнью владельцев.





Главной особенностью этого здания является необычный скульптурный фасад из волнообразных «бритв» из влагостойкой фанеры.









Основа одноэтажного дома имеет кубическую форму. Деревянные конструкции ограждают окна на северной и южной стороне от солнца. Кроме чисто утилитарной функции (защищать внутренние помещения от солнечных лучей и взглядов соседей), такой фасад создает ощущение легкости при обычном кубообразном теле здания.





Окна спален прячутся за вертикальными «лезвиями». Они обеспечивают приватность для владельцев дома — внутрь можно заглянуть, только если стоять напротив окна. Деревянные конструкции изготовлены таким образом, чтобы создавать на фасаде определенный рисунок волны.









Здание можно разделить на три части: дневную, ночную и гараж с подсобными помещениями. Главной является дневная зона с гостиной, объединенной с кухней и столовой. В этой части установлены большие панорамные окна. Но с таким фасадом внутренне пространство скрыто от чужих глаз. В тоже время владельцам изнутри дома открывается прекрасный вид на большой сад на участке.