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Чтобы не жить в «аквариуме». Архитекторы сделали фасад, за которыми прячутся большие окна
Источник материала: Tut.by
Дом с очень с очень необычным фасадом построили в Польше. Архитекторы студии
Главной особенностью этого здания является необычный скульптурный фасад из волнообразных «бритв» из влагостойкой фанеры.
Основа одноэтажного дома имеет кубическую форму. Деревянные конструкции ограждают окна на северной и южной стороне от солнца. Кроме чисто утилитарной функции (защищать внутренние помещения от солнечных лучей и взглядов соседей), такой фасад создает ощущение легкости при обычном кубообразном теле здания.
Окна спален прячутся за вертикальными «лезвиями». Они обеспечивают приватность для владельцев дома — внутрь можно заглянуть, только если стоять напротив окна. Деревянные конструкции изготовлены таким образом, чтобы создавать на фасаде определенный рисунок волны.
Здание можно разделить на три части: дневную, ночную и гараж с подсобными помещениями. Главной является дневная зона с гостиной, объединенной с кухней и столовой. В этой части установлены большие панорамные окна. Но с таким фасадом внутренне пространство скрыто от чужих глаз. В тоже время владельцам изнутри дома открывается прекрасный вид на большой сад на участке.
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Дом с очень с очень необычным фасадом построили в Польше.
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