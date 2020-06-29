ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Завершен 15-й тур чемпионата Беларуси по футболу

29.06.2020 11:36 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Завершен 15-й тур чемпионата Беларуси по футболу

Ровно половина дистанции пройдена в чемпионате Беларуси по футболу. Накануне завершился 15-й тур. Брестский «Рух» на своем поле уверенно обыграл бобруйскую «Белшину» — 3:0. 

Важную победу одержало жодинское «Торпедо-БелАЗ». Команда Юрия Пунтуса дома была сильнее «Витебска». В этой встрече все решил один гол, который в середине второго тайма провел бразильский полузащитник «Торпедо» Габриэл Рамос – 1:0. «Ислочь» в гостях победила «Городею» – 2:0. Уже на третьей минуте великолепным дальним ударом счет открыл Александр Макась. Во второй половине игры хозяева много атаковали, но в итоге сами пропустили контрвыпад соперника. На 54-й минуте сольный проход Момо Янсане завершился взятием ворот «Городеи».

Таким образом, в чемпионате страны завершился первый круг. По итогам 15 туров лидирует БАТЭ. Команда набрала 30 очков. Вторая позиция у солигорского «Шахтера», который отстает на три балла. Сразу у трех клубов по 26 очков. Это «Неман», «Торпедо-БелАЗ» и «Энергетик-БГУ». Однако у гродненского клуба на одну игру меньше. Продолжает погоню и действующий чемпион – брестское «Динамо». Так что вся борьба за лидерство в чемпионате еще впереди. 


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ровно половина дистанции пройдена в чемпионате Беларуси по футболу. Накануне завершился 15-й тур. Брестский «Рух» на своем поле уверенно обыграл бобруйскую...
 
Новости дня
Новости разные
 
Недалеко от Санкт-Петербурга построили копию египетской пирамиды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика