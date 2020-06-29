Завершен 15-й тур чемпионата Беларуси по футболу

Источник материала: ОНТ

Ровно половина дистанции пройдена в чемпионате Беларуси по футболу. Накануне завершился 15-й тур. Брестский «Рух» на своем поле уверенно обыграл бобруйскую «Белшину» — 3:0.

Важную победу одержало жодинское «Торпедо-БелАЗ». Команда Юрия Пунтуса дома была сильнее «Витебска». В этой встрече все решил один гол, который в середине второго тайма провел бразильский полузащитник «Торпедо» Габриэл Рамос – 1:0. «Ислочь» в гостях победила «Городею» – 2:0. Уже на третьей минуте великолепным дальним ударом счет открыл Александр Макась. Во второй половине игры хозяева много атаковали, но в итоге сами пропустили контрвыпад соперника. На 54-й минуте сольный проход Момо Янсане завершился взятием ворот «Городеи».

Таким образом, в чемпионате страны завершился первый круг. По итогам 15 туров лидирует БАТЭ. Команда набрала 30 очков. Вторая позиция у солигорского «Шахтера», который отстает на три балла. Сразу у трех клубов по 26 очков. Это «Неман», «Торпедо-БелАЗ» и «Энергетик-БГУ». Однако у гродненского клуба на одну игру меньше. Продолжает погоню и действующий чемпион – брестское «Динамо». Так что вся борьба за лидерство в чемпионате еще впереди.





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