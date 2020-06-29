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Анна Канопацкая подала в ЦИК документы не регистрацию кандидатом в президенты

29.06.2020 11:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая подала в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты. Как указано в декларации о доходах, которую она сдала в комиссию, за 2019 год Канопацкая заработала 45 741 рубль.


Перед входом в здание ЦИК Канопацкая, которая собрала за свое выдвижение более 110 тысяч подписей, заявила журналистам, что оценивает свои шансы быть не только зарегистрированной, но и выиграть выборы как достаточно высокие — «иначе не надо было ввязываться в эту кампанию». Экс-депутат также считает, что у нее серьезная поддержка в обществе.

— То, что я не первый год в политике, и вся моя деятельность, которую я осуществляла, будучи депутатом Палаты представителей, и те отзывы, которые я получаю, говорят о том, что поддержка есть, — сказала Канопацкая.

На вопрос о том, что она ответит тем, кто считает ее спойлером Александра Лукашенко, Канопацкая заявила, что эти люди ошибаются.


— В пример еще раз приведу все те законопроекты и все те действия, которые я осуществляла, будучи депутатом Палаты представителей, все те заявления, которые я делала по легитимности Палаты представителей, по законности проведения выборов 9 августа, о той ситуации и политике, которая проводится в стране. И, наверное, я единственный из всех политиков, кто позволял себе говорить, что в Беларуси диктатура, а у власти соответственно находится [диктатор], — сказала Анна Канопацкая.

Экс-депутат сдала в ЦИК и декларацию о доходах за 2019 год. В ней указано, что за прошлый год, будучи тогда депутатом Палаты представителей, она заработала 45 741 рубль 12 копеек.

— Сюда вошли и заработная плата депутата, и неиспользованный трудовой отпуск, и возмещение налога за обучение ребенка в БГУ. На самом деле депутатская зарплата в среднем составляет порядка 2,5 тысячи рублей начисленных, — рассказала Анна Канопацкая.

 
 
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В декларации доходов, которую Канопацкая сдала в ЦИК, указано, что за 2019 год она заработала 45 тысяч рублей.
 
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