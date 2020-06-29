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У «Прессбола» будет новый главный редактор
Источник материала: Tut.by
По нашей информации, у «Прессбола» с 1 июля будет новый главный редактор — Дмитрий Герчиков. Сергей Кайко покинет свой пост.
Эту информацию нам подтвердили источники внутри издания. Причина ухода Сергея Кайко неизвестна, но наши источники утверждают, что напрямую это не связано с пятничным выпуском с игрой слов на первой полосе.
Сейчас Дмитрий Герчиков — комментатор «Беларусь 5», сотрудник Белорусской федерации футбола и главред журнала «Большой футбол».
Отметим, что Сергей Кайко занимал должность главреда «Прессбола» более 6 лет — с 9 апреля 2014 года.
(Будет обновлено.)
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С июля им будет Дмитрий Герчиков.
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