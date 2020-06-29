У «Прессбола» будет новый главный редактор

Источник материала: Tut.by

По нашей информации, у «Прессбола» с 1 июля будет новый главный редактор — Дмитрий Герчиков. Сергей Кайко покинет свой пост.



Фото из Facebook Дмитрия Герчикова

Эту информацию нам подтвердили источники внутри издания. Причина ухода Сергея Кайко неизвестна, но наши источники утверждают, что напрямую это не связано с пятничным выпуском с игрой слов на первой полосе.

Сейчас Дмитрий Герчиков — комментатор «Беларусь 5», сотрудник Белорусской федерации футбола и главред журнала «Большой футбол».





Отметим, что Сергей Кайко занимал должность главреда «Прессбола» более 6 лет — с 9 апреля 2014 года.

(Будет обновлено.)