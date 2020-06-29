|
«Возможно, установим точно полк». На раскопках около Буйничского поля нашли уникальный предмет времён войны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Солдатская амуниция времен Великой Отечественной войны, 11 медальонов и останки 14 защитников Могилева. Экспедиция по поиску захоронений бойцов легендарного полка под командованием Семена Кутепова оказалась более чем результативной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Определить приблизительные координаты помог глубинный металлодетектор, а также снимки архивной немецкой аэрофотосъемки. Со всеми находками сейчас работают эксперты.
Николай Борисенко, руководитель Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:
Раскопки в этом месте проходили впервые за 79 лет. В далеком 1941-м здесь насмерть стоял 388-й стрелковый полк во главе с полковником Кутеповым и 3-й батальон капитана Гаврюшина.
Сколько героев погибло на Буйничском поле, до сих пор достоверно не известно. Только в полку Кутепова было 3,5 тысячи красноармейцев, а батальон Гаврюшина насчитывал не менее тысячи бойцов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Возможно, установим точно полк». На раскопках около Буйничского поля нашли уникальный предмет времён войны
Новости Беларуси. Солдатская амуниция времен Великой Отечественной войны, 11 медальонов и останки 14 защитников Могилева. Экспедиция по поиску захоронений бойцов...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)