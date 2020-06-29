Кобринчанка Анна Гончарик: «Вязание крючком – идеальное занятие для декрета»

Источник материала: Кобринский вестник

Учительница из Кобрина Анна Гончарик уже второй раз в декрете, и за это время её любовь к вязанию, начавшая еще в колледже, только окрепла. Как качать ногой кроватку, петь колыбельные, а руками вязать красивые и стильные вещи – Анна знает ответ!





– Чем вы занимались до декрета?

– До и между декретами я работала в школе. С тех пор успела сменить 3 школы, а интерес к вязанию, который открылся с первым декретом, у меня только растёт. В этом году уже 10 лет, как вязание стало моей медитацией. Были периоды увлечения скрапбукингом, изготовлением брошей, шитьем, но любовь к крючку и новому моточку ниток – это навсегда.

– Умели ли вы вязать до декрета и где научились?

Вязать научилась в колледже на уроках трудового обучения. Но это были только первые шаги, самые начальные знания. За детальное изучение узоров, техник и секретов я взялась только с появлением первого ребенка.

Дочка родилась летом, в квартире было невыносимо жарко. Выход был только один – проводить больше времени на улице. Мы находили уютную скамейку в тенистой части парка и наслаждались прохладой. Просто сидеть было скучно, и я возобновила свои эксперименты с крючком и нитками.

Поначалу с вязанием в руках я чувствовала себя неуютно: люди оглядывались, рассматривали меня. Потом я привыкла, что на меня обращают внимание прохожие, а они привыкли ко мне. Я перестала смущаться и наслаждалась вязанием, ведь именно процесс создания новых вещей доставляет мне огромное удовольствие. Потом я уже узнала, что существует даже Всемирный день вязания на публике. Его отмечают во вторую субботу июня, а я отмечала его гораздо чаще!





– С кого брали пример при изучении новых техник, кто вдохновляет вас?

Вызывают восхищение работы Монторо – это шикарные платья. Но, однажды попробовав, я поняла, что это не моё. Я люблю простые и удобные вещи. И тут мне помогает вдохновляться Светлана Нечаева, которая больше известна как «Счастливый малыш». По её мастер-классу я связала беретку для своей старшей дочери. У неё, кстати, есть несколько классных бесплатных мастер-класс, где любой желающий, может попробовать что-то связать, чтобы понять, нравится ему это или нет.

– Какие вещи вы вяжете?

После того, как шапок в нашей семье стало значительно больше необходимого, я познакомилась с трикотажной пряжей. Какие классные корзины из неё получаются! От корзин из трикотажа я дошла до сумок из полиэфирного шнура.

– Мама, а ты мне такую свяжешь? – любимый вопрос моей старшей дочки.

Я уже боюсь смотреть вместе с ней разные вдохновляющие картинки, она тут же хочет себе новые красивые вещи.







– Есть ли какие-то вещи, которые вы пробовали вязать, но, сколько не учились, никак не выходило или выходило не так?

У каждого творческого человека есть то, что он делать не любит. Так вот у меня это пинетки. Сколько я пыталась вязать их по разным мастер-классам, никогда не получалось двух одинаковых! Я просто смирилась, что это не моё.

Иногда я вяжу игрушки, но, откровенно говоря, не очень я люблю это делать. Самая любимая игрушка – логопедическая лягушка. Когда ты учитель, то и друзья твои варятся в этом котле. И вот для одного замечательного логопеда я связала такую игрушку. Чем не подарок в честь открытия своего логопедического кабинета? Дети от неё в восторге, а это лучшая благодарность от творческого труда.







– Как вы комбинируете новое хобби и заботу о детях?

Никак. Одной ногой колышу кроватку, руками вяжу, одновременно пою колыбельную… Моё время – это утро, до часов 9-10 спит старшая дочка. Значит с 6 утра можно заняться своим любимым делом: повязать или поспать.

– Поддерживает ли вас в новом увлечении муж?

Конечно, оплатить пряжу в интернет-магазине, помочь перемотать пасму в клубок – лучшая поддержка от него. Вяжу ли я для мужа? Ему от меня досталось меньше всего. Ну не нравится мне вязка крючком на мужчинах. Есть несколько подходящих узоров для шапок и шарфов. Ну и хватит. Все равно он почти не носит шапку. Ну не сумочку же ему вязать!?







– Старшая дочка, наблюдая за тем, как вы вяжете, не просит научить ее?

Старшая крючок у меня постоянно берет, но вязать я ещё её не учила. Через 2 минуты борьбы с ниткой крючок превращается в волшебную палочку, а мама подыгрывает и превращается в царевну-лягушку.

– После декрета планируете вернуться на прежнюю работу или попробуете превратить хобби в бизнес?

Некоторые мастерицы превращают свое увлечение в бизнес, а я не хочу. Между декретами я загорелась такой идеей, оформилась как ремесленник. Никакого плана – сплошная импровизация. И тут я поняла, что школу я люблю больше. Поэтому теперь вязание – это просто увлечение, это подарок с душой.