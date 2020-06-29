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«Минск» обыграл брестский «Строитель» в 8 туре чемпионата Беларуси по хоккею на траве

29.06.2020 12:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Минск» обыграл брестский «Строитель» в 8 туре чемпионата Беларуси по хоккею на траве

В мужском чемпионате Беларуси по хоккею на траве проходят матчи 8-го тура. Центральное противостояние прошло в столице, где встречались главные претенденты на золото – «Минск» и брестcкий «Строитель». 

Оба поединка прошли в упорной борьбе. В первом матче хозяева долгое время лидировали с минимальным перевесом и только в концовке довели счет до крупного – 5:1. В воскресенье в повторной игре «Минск» и вовсе уступал по ходу матча, но затем все же вырвал победу – 3:1. В турнирной таблице столичный клуб опережает своего главного конкурента уже на 9 очков. 

Матчи 9-го тура пройдут в следующие выходные. «Строитель» сыграет с командой Гродненской области. «Минск» сразится с «Гомелем». 

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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В мужском чемпионате Беларуси по хоккею на траве проходят матчи 8-го тура. Центральное противостояние прошло в столице, где встречались главные претенденты на...
 
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