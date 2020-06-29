В Сети опубликовали первый трейлер сериала «Дивный новый мир»

Источник материала: ОНТ

Стриминговая платформа Peacock опубликовала первый трейлер сериала «Дивный новый мир». Картина основывается на известном одноименном романе Олдоса Хаксли об антиутопии, замаскированной под утопию.

Действие сериала разворачивается в Лондоне. Власти запретили моногамию, деньги, неприкосновенность частной жизни, изучение истории и семью. Главный герой нарушает «гармонию» такого общества.



В сериале снялись Деми Мур, Олден Эренрайк, Гарри Ллойд, Джозеф Морган, Джессика Браун Финдлей, Ханна Джон-Кеймен и другие.

Премьера «Дивного нового мира» на Peacock запланирована на 15 июля.

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