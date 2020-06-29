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В Сети опубликовали первый трейлер сериала «Дивный новый мир»

29.06.2020 12:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Сети опубликовали первый трейлер сериала «Дивный новый мир»

Стриминговая платформа Peacock опубликовала первый трейлер сериала «Дивный новый мир». Картина основывается на известном одноименном романе Олдоса Хаксли об антиутопии, замаскированной под утопию.

Действие сериала разворачивается в Лондоне. Власти запретили моногамию, деньги, неприкосновенность частной жизни, изучение истории и семью. Главный герой нарушает «гармонию» такого общества.


В сериале снялись Деми Мур, Олден Эренрайк, Гарри Ллойд, Джозеф Морган, Джессика Браун Финдлей, Ханна Джон-Кеймен и другие.

Премьера «Дивного нового мира» на Peacock запланирована на 15 июля.

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Стриминговая платформа Peacock опубликовала первый трейлер сериала «Дивный новый мир». Картина основывается на известном одноименном романе Олдоса Хаксли об...
 
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