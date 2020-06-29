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В Сети опубликовали первый трейлер сериала «Дивный новый мир»
Источник материала: ОНТ
Стриминговая платформа Peacock опубликовала первый трейлер сериала «Дивный новый мир». Картина основывается на известном одноименном романе Олдоса Хаксли об антиутопии, замаскированной под утопию.
Действие сериала разворачивается в Лондоне. Власти запретили моногамию, деньги, неприкосновенность частной жизни, изучение истории и семью. Главный герой нарушает «гармонию» такого общества.
Премьера «Дивного нового мира» на Peacock запланирована на 15 июля.
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Стриминговая платформа Peacock опубликовала первый трейлер сериала «Дивный новый мир». Картина основывается на известном одноименном романе Олдоса Хаксли об...
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