﻿ В Китае сильные дожди привели к наводнениям: погибли 12 человек, почти 8 тысяч жителей эвакуировали. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Китае сильные дожди привели к наводнениям: погибли 12 человек, почти 8 тысяч жителей эвакуировали

29.06.2020 12:34 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Китая. Жертвами непогоды в китайской провинции Сычуань на юго-западе страны стали 12 человек, еще 10 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько погибших оказались заблокированы в автомобилях. Потоками воды их унесло в реку.

В Китае сильные дожди привели к наводнениям: погибли 12 человек, почти 8 тысяч жителей эвакуировали

В Китае сильные дожди привели к наводнениям: погибли 12 человек, почти 8 тысяч жителей эвакуировали

В Китае сильные дожди привели к наводнениям: погибли 12 человек, почти 8 тысяч жителей эвакуировали

Сильные дожди в регионе спровоцировали наводнения. В зоне повышенного риска оказались почти 10 тысяч человек. Нарушено транспортное сообщение, разрушены десятки зданий, нанесен значительный ущерб сельхозугодьям.

В Китае сильные дожди привели к наводнениям: погибли 12 человек, почти 8 тысяч жителей эвакуировали

В Китае сильные дожди привели к наводнениям: погибли 12 человек, почти 8 тысяч жителей эвакуировали

Покинуть свои дома вынуждены почти 8 тысяч жителей. В регионе работают спасательные бригады.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Китая. Жертвами непогоды в китайской провинции Сычуань на юго-западе страны стали 12 человек, еще 10 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Сети опубликовали первый трейлер сериала «Дивный новый мир»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика