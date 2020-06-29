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Лукашенко проводит встречу с педагогическим активом страны

29.06.2020 12:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко проводит встречу с педагогическим активом страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу с педагогическим активом страны. Об этом информирует БЕЛТА.

Мероприятие проходит в Административном комплексе на проспекте Победителей столицы. На встречу с Президентом приехали около 1000 представителей сферы образования из всех регионов Беларуси. Среди собравшихся – работники учреждений среднего, высшего, профессионально-технического и среднего специального образования.

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу с педагогическим активом страны. Об этом информирует БЕЛТА. Мероприятие проходит в Административном...
 
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