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Лукашенко проводит встречу с педагогическим активом страны
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу с педагогическим активом страны. Об этом
Мероприятие проходит в Административном комплексе на проспекте Победителей столицы. На встречу с Президентом приехали около 1000 представителей сферы образования из всех регионов Беларуси. Среди собравшихся – работники учреждений среднего, высшего, профессионально-технического и среднего специального образования.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу с педагогическим активом страны. Об этом информирует БЕЛТА. Мероприятие проходит в Административном...
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