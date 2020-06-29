Вредные советы беспечному велосипедисту: как легко лишиться двухколёсного имущества

Источник материала: Виртуальный Брест

С началом летнего периода на территории города и района участились случаи хищения велосипедов.





Вот некоторые примеры:

31 мая в 12.30 в ОВД обратился гражданин 1985 г.р., что неизвестный с 09.50 30 мая до 12.00 31 мая из подъезда в доме по месту жительства по ул. ГОБК похитил велосипед стоимостью 250 рублей. 11 июня в 18.15 в РОВД обратился гражданин, 1976 г.р., о том, что с 16.00 до 17.00 неизвестный, находясь в лесопосадке, расположенной вблизи ул. 3-й Вересковой, похитил велосипед, причинив ущерб на сумму 400 рублей. 16 июня в 11.40 в РОВД обратился гражданин, 1985 г.р., что с 18.00 14 июня до 11.30 15 июня неизвестный, из подъезда дома по месту жительства по ул. Брестских Дивизий, похитил не пристегнутый велосипед стоимостью 650 рублей.

Одна из причин совершения краж велосипедов – халатность самих хозяев, которые легкомысленно оставляют без присмотра свое имущество.

Зачастую велосипеды угоняются из подъездов многоэтажных домов. Чтобы снизить риск, не оставляйте велосипед в свободном доступе. Не нужно надеяться на то, что на входных дверях установлены домофоны, и злоумышленник не сможет попасть в подъезд.

Сохраняйте технические паспорта на велосипеды или хотя бы переписывайте идентификационные номера. Если технический паспорт по какой-то причине отсутствует, не поленитесь сделать фотографию велосипеда, все это окажет существенную помощь сотрудникам в розыске, в том случае если его все же похитят.

Уважаемые родители, если вы приобрели велосипед своему ребенку в обязательном порядке объясните ему меры безопасности: не оставлять без присмотра, не давать прокатиться незнакомым людям, быть внимательным к своему имуществу.

Безопасность вашего имущества в первую очередь в ваших руках! Следуйте этим простым советам, ведь любое препятствие на пути злоумышленника – это время, которое может спасти ваше имущество.

А тех, кто не желает жить честно, предупреждаем – за кражу велосипеда предусмотрена уголовная ответственность по ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь (до четырех лет лишения свободы).

Начальник отдела внутренних дел администрации

Ленинского района г. Бреста Сергей Дмитрук