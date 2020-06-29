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Вредные советы беспечному велосипедисту: как легко лишиться двухколёсного имущества

29.06.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С началом летнего периода на территории города и района участились случаи хищения велосипедов.

Вредные советы беспечному велосипедисту: как легко лишиться двухколёсного имущества

Вот некоторые примеры:

31 мая в 12.30 в ОВД обратился гражданин 1985 г.р., что неизвестный с 09.50 30 мая до 12.00 31 мая из подъезда в доме по месту жительства по ул. ГОБК похитил велосипед стоимостью 250 рублей.

11 июня в 18.15 в РОВД обратился гражданин, 1976 г.р., о том, что с 16.00 до 17.00 неизвестный, находясь в лесопосадке, расположенной вблизи ул. 3-й Вересковой, похитил велосипед, причинив ущерб на сумму 400 рублей.

16 июня в 11.40 в РОВД обратился гражданин, 1985 г.р., что с 18.00 14 июня до 11.30 15 июня неизвестный, из подъезда дома по месту жительства по ул. Брестских Дивизий, похитил не пристегнутый велосипед стоимостью 650 рублей.

Одна из причин совершения краж велосипедов – халатность самих хозяев, которые легкомысленно оставляют без присмотра свое имущество.

Зачастую велосипеды угоняются из подъездов многоэтажных домов. Чтобы снизить риск, не оставляйте велосипед в свободном доступе. Не нужно надеяться на то, что на входных дверях установлены домофоны, и злоумышленник не сможет попасть в подъезд.

Сохраняйте технические паспорта на велосипеды или хотя бы переписывайте идентификационные номера. Если технический паспорт по какой-то причине отсутствует, не поленитесь сделать фотографию велосипеда, все это окажет существенную помощь сотрудникам в розыске, в том случае если его все же похитят.

Уважаемые родители, если вы приобрели велосипед своему ребенку в обязательном порядке объясните ему меры безопасности: не оставлять без присмотра, не давать прокатиться незнакомым людям, быть внимательным к своему имуществу.

Безопасность вашего имущества в первую очередь в ваших руках! Следуйте этим простым советам, ведь любое препятствие на пути злоумышленника – это время, которое может спасти ваше имущество.

А тех, кто не желает жить честно, предупреждаем – за кражу велосипеда предусмотрена уголовная ответственность по ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь (до четырех лет лишения свободы).

Начальник отдела внутренних дел администрации
Ленинского района г. Бреста Сергей Дмитрук

Вредные советы беспечному велосипедисту: как легко лишиться двухколёсного имущества

Вредные советы беспечному велосипедисту: как легко лишиться двухколёсного имущества

Вредные советы беспечному велосипедисту: как легко лишиться двухколёсного имущества Вредные советы беспечному велосипедисту: как легко лишиться двухколёсного имущества Вредные советы беспечному велосипедисту: как легко лишиться двухколёсного имущества Вредные советы беспечному велосипедисту: как легко лишиться двухколёсного имущества Вредные советы беспечному велосипедисту: как легко лишиться двухколёсного имущества
Вредные советы беспечному велосипедисту: как легко лишиться двухколёсного имущества Вредные советы беспечному велосипедисту: как легко лишиться двухколёсного имущества Вредные советы беспечному велосипедисту: как легко лишиться двухколёсного имущества Вредные советы беспечному велосипедисту: как легко лишиться двухколёсного имущества

Вредные советы беспечному велосипедисту: как легко лишиться двухколёсного имущества

 
Теги: Брест
 
 
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  С началом летнего периода на территории города и района участились случаи хищения велосипедов. Вот некоторые примеры: 31 мая в 12.30 в ОВД обратился гражданин 1985...
 
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