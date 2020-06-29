В столице Бангладеш перевернулся паром. Как минимум 28 человек погибли

Источник материала: ОНТ

Растет число жертв кораблекрушения в столице Бангладеш Дакке. На реке Буриганга перевернулся паром. По последним данным, погибли 28 человек.

Всё произошло этим утром. Паром столкнулся с лодкой, всего на борту находились около 100 пассажиров. Не исключено, что это не окончательная цифра погибших. На месте продолжается поисково-спасательная операция.

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