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В столице Бангладеш перевернулся паром. Как минимум 28 человек погибли
Источник материала: ОНТ
Растет число жертв кораблекрушения в столице Бангладеш Дакке. На реке Буриганга перевернулся паром. По последним данным, погибли 28 человек.
Всё произошло этим утром. Паром столкнулся с лодкой, всего на борту находились около 100 пассажиров. Не исключено, что это не окончательная цифра погибших. На месте продолжается поисково-спасательная операция.
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Растет число жертв кораблекрушения в столице Бангладеш Дакке. На реке Буриганга перевернулся паром. По последним данным, погибли 28 человек. Всё произошло этим...
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