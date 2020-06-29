Китайская Great Wall раскрыла внешность нового городского электрокара

Источник материала: Tut.by

Марка Ora, принадлежащая Great Wall, появилась в 2018 году — под ней китайцы наладили выпуск электромобилей. Первенцем стал лифтбек iQ5, за которым последовал небольшой городской хэтчбек R1 . А теперь к выходу на рынок готовится третья модель молодого бренда.





Пока будущая новинка известна под индексом R2, но в Great Wall уже намекнули на то, что электрокар получит более звучное имя, которое, по всей видимости, будет связано с семейством кошачьих. Что до самого электромобиля, то подробностей о нем пока не так много.





Известно, что по габаритам новый хэтчбек немного крупнее R1 — от носа до хвоста у него 3,62 м, а колесная база равна 2,49 м. За основу взята модульная платформа Mini Electric с передним приводом и простейшей полузависимой задней подвеской. Ожидается, что в движение R2 будет приводить такой же электромотор, который устанавливается на R1 — мощностью 48 л.с. и со 125 Нм крутящего момента. Расположенной под полом салона батареи (ее емкость не раскрывается, но у R1 запас электроэнергии достигает 33 кВтч) должно хватить примерно на 350 км пробега (по методике NEDC).





На местном рынке R2 появится уже в ближайшее время — ближе к моменту начала продаж Great Wall раскроет больше подробностей о машинке, включая стоимость.