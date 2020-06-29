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Максим Недосеков: «Когда у нас в федерации появился Вадим Анатольевич, у нас всё началось вверх»

29.06.2020 13:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Что нужно для подготовки спортсменов, какие эмоции испытываешь на пьедестале и как можно оценить уровень наших легкоатлетов?

Об этом в интервью рассказал белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков.

«Федерация все делает для того, чтобы спортсмены тренировались в наилучших условиях»

Максим Недосеков: «Когда у нас в федерации появился Вадим Анатольевич, у нас всё началось вверх»

Максим Недосеков, белорусский прыгун в высоту:
У нас в спорте всё идеально. У нас созданы все условия для подготовки. Возможно, те люди, которые жалуются, что у нас в спорте что-то не так – я с ними не согласен, особенно в легкой атлетике. Федерация все делает для того, чтобы спортсмены тренировались в наилучших условиях.  

«Когда у нас в федерации появился Вадим Анатольевич, у нас всё пошло вверх»

Максим Недосеков: «Когда у нас в федерации появился Вадим Анатольевич, у нас всё началось вверх»

Спорт меняется. Стезя, в которой я расту, она заметно меняется. Когда у нас в федерации появился Вадим Анатольевич  (Девятовский – прим. ред.), у нас всё началось вверх. Нами хотя бы интересуются как спортсменами. У нас спрашивают, что нам нужно для подготовки. «Ребята, вы хотите поехать на сбор? Вы, конечно же, едьте, но вы должны выступить хорошо. Подготовьтесь к этому». У нас результаты выросли у всех.

«Стараюсь обеспечить себя и заработать себе на жизнь. Ну и представлять Беларусь на стартах тоже приятно»  

Наверное, стимул – это повыше зарплата, чтобы красивая жизнь была. Стараюсь обеспечить себя и заработать себе на жизнь. Ну и, конечно, представлять Беларусь на стартах тоже приятно.   

Максим Недосеков: «Когда у нас в федерации появился Вадим Анатольевич, у нас всё началось вверх»

«Когда стоишь на пьедестале, звучит гимн, эмоции выплескиваются»

Когда стоишь на пьедестале, звучит гимн, эмоции выплескиваются. Хочется показать всем, что ты белорус, потому что большинство стран не знают даже, где она находится.

Люди в материале: Максим Недосеков, Вадим Девятовский

 
 
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Новости Беларуси. Что нужно для подготовки спортсменов, какие эмоции испытываешь на пьедестале и как можно оценить уровень наших легкоатлетов? Об этом в интервью...
 
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