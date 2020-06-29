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В Гомеле таксист уснул за рулем и протаранил три автомобиля
Источник материала: Tut.by
Утром 29 июня на площади Ленина в Гомеле таксист протаранил три припаркованных автомобиля,
По информации инспекторов, 27-летний водитель Geely управлял автомобилем в утомленном состоянии и уснул. В результате неуправляемое авто протаранило три припаркованные машины.
Водитель такси получил в аварии незначительные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.
Инспекторы привлекли мужчину к административной ответственности.
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Инспекторы привлекли мужчину к административной ответственности.
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