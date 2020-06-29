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В Гомеле таксист уснул за рулем и протаранил три автомобиля

29.06.2020 13:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 29 июня на площади Ленина в Гомеле таксист протаранил три припаркованных автомобиля, сообщили в областной ГАИ.


По информации инспекторов, 27-летний водитель Geely управлял автомобилем в утомленном состоянии и уснул. В результате неуправляемое авто протаранило три припаркованные машины.


Водитель такси получил в аварии незначительные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.


Инспекторы привлекли мужчину к административной ответственности.

 
Теги: Гомель
 
 
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Инспекторы привлекли мужчину к административной ответственности.
 
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