В Гомеле таксист уснул за рулем и протаранил три автомобиля

Источник материала: Tut.by

Утром 29 июня на площади Ленина в Гомеле таксист протаранил три припаркованных автомобиля, сообщили в областной ГАИ.





По информации инспекторов, 27-летний водитель Geely управлял автомобилем в утомленном состоянии и уснул. В результате неуправляемое авто протаранило три припаркованные машины.





Водитель такси получил в аварии незначительные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.





Инспекторы привлекли мужчину к административной ответственности.