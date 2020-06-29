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В чемпионате Испании по футболу мадридский «Реал» упрочил лидерство
Источник материала: ОНТ
В 32-м туре команда Зинедина Зидана добыла выездную победу над «Эспаньолом».
Единственный мяч на 45-й минуте встречи забил Каземиро с передачи Карима Бензема. Напомним, в субботу главный конкурент королевского клуба «Барселона» потеряла очки, сыграв вничью с «Сельтой» - 2:2. «Реал» занимает первое место в турнирной таблице и опережает «Барсу» на два балла. До окончания чемпионата Испании остается 6 туров.
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В 32-м туре команда Зинедина Зидана добыла выездную победу над «Эспаньолом». Единственный мяч на 45-й минуте встречи забил Каземиро с передачи Карима Бензема....
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