В чемпионате Испании по футболу мадридский «Реал» упрочил лидерство

Источник материала: ОНТ

В 32-м туре команда Зинедина Зидана добыла выездную победу над «Эспаньолом».

Единственный мяч на 45-й минуте встречи забил Каземиро с передачи Карима Бензема. Напомним, в субботу главный конкурент королевского клуба «Барселона» потеряла очки, сыграв вничью с «Сельтой» - 2:2. «Реал» занимает первое место в турнирной таблице и опережает «Барсу» на два балла. До окончания чемпионата Испании остается 6 туров.

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