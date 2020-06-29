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Александр Лукашенко: «Системой тестирования в лучшие вузы страны мы отсекаем трудолюбивую способную молодёжь»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Зарплаты профессорско-преподавательского состава в течение пятилетки доведут до 150 % от средней по стране. Об этом 29 июня заявил Александр Лукашенко на встрече с педагогическим активом Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ..
На мероприятие приглашены представители вузов и научной элиты, воспитатели детских садов и учителя школ из всех регионов Беларуси – всего около тысячи человек. Гостей на встречу собралось так много, что ее пришлось перенести из Дворца Независимости в центр «БелЭкспо», известный как «ромашка».
Президент подчеркнул, что назрела необходимость поговорить не только о достижениях сферы, но и обсудить вопросы на злобу дня. К тому же 2020 год особенный – завершается пятилетка, время ставить новые задачи.
Централизованное тестирование, зарплаты, доступность образования, новые правила вступительной кампании – темы, на которых сделан акцент в разговоре.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Александр Лукашенко: «Системой тестирования в лучшие вузы страны мы отсекаем трудолюбивую способную молодёжь»
Новости Беларуси. Зарплаты профессорско-преподавательского состава в течение пятилетки доведут до 150 % от средней по стране. Об этом 29 июня заявил Александр...
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