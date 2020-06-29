Эксперт рассказал, почему надо отключать геолокацию на смартфоне

Источник материала: ОНТ

Работа геолокации на смартфоне – дело привычное, которое многих людей совершенно не смущает. Но если человек обеспокоен сбором своих персональных данных, имеет смысл отключить геолокацию или хотя бы ограничить доступ к ней со стороны операционной системы устройств и различных приложений. Об этом рассказал эксперт платформы «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко, передает РИА Новости.

Эксперт добавил, что доступ того или иного приложения к геолокации можно ограничить. Если же полностью отключить геолокацию в настройках телефона, может вырасти время работы смартфона от аккумулятора.

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