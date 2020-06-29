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Мама в шутку подралась с дочкой, а та позвонила в полицию

29.06.2020 14:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Англичанка Вики Питчфорд наводила порядок в доме, когда к ней присоединилась шестилетняя дочь Руби. В процессе уборки мама затеяла игру с малышкой, переросшую в шуточную борьбу. Ее итог стал для матери сюрпризом, пишет medialeaks.

Девочке, как вспоминает женщина, не очень нравилось происходящее, но у британки было хорошее настроение, поэтому просто так ребенку уйти не удалось.

— Мы часто в шутку деремся с ней. В этот раз она попыталась убежать и поползла по полу, поэтому я взяла ее за ногу и подтянула к себе, — рассказала Вики.

Спустя пятнадцать минут Руби вырвалась из объятий мамы, а женщина продолжила уборку, потеряв дочь из виду. Впрочем, вскоре малышка сама дала о себе знать. Девочка, как оказалось, тайком забрала телефон Вики и позвонила в полицию, заявив, что ее избивают, а потом передала трубку маме.

— Руби вошла в комнату и сказала, что мне надо поговорить с полицейскими, но я ей не поверила. Тогда она включила громкую связь и неизвестный мужчина поздоровался со мной. Я взяла телефон и увидела номер службы спасения, — рассказала женщина.


Фото из личного архива героев

Вики пришлось долго объяснять офицеру, что ее дочь всё неправильно поняла, однако сотрудник полиции ей не поверил. Более того, офицер рассказал, что Руби потребовала, чтобы ее маму посадили в тюрьму.

Впрочем, услышав звонкий смех Руби, которая резко переменилась в настроении, оператор горячей линии пошел на уступку. Он еще раз уточнил, всё ли в семье в порядке и закончил разговор, а Вики рассмеялась.

Как рассказала женщина, у неё часто случаются приступы паники, поэтому она научила Руби звонить в службу спасения. Отбирать у дочери телефон мама не собирается, но планирует провести с малышкой беседу и разъяснить ей, когда экстренная помощь действительно необходима, а когда — нет.

— В некотором смысле я горжусь тем, что она смогла набрать этот номер, хотя это немного глупо. Я сказала ей, что она должна относиться к этому номеру серьезно, потому что он только для экстренных случаев, рассказала Вики.

 
 
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