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Мама в шутку подралась с дочкой, а та позвонила в полицию
Источник материала: Tut.by
Англичанка Вики Питчфорд наводила порядок в доме, когда к ней присоединилась шестилетняя дочь Руби. В процессе уборки мама затеяла игру с малышкой, переросшую в шуточную борьбу. Ее итог стал для матери сюрпризом,
Девочке, как вспоминает женщина, не очень нравилось происходящее, но у британки было хорошее настроение, поэтому просто так ребенку уйти не удалось.
— Мы часто в шутку деремся с ней. В этот раз она попыталась убежать и поползла по полу, поэтому я взяла ее за ногу и подтянула к себе, — рассказала Вики.
Спустя пятнадцать минут Руби вырвалась из объятий мамы, а женщина продолжила уборку, потеряв дочь из виду. Впрочем, вскоре малышка сама дала о себе знать. Девочка, как оказалось, тайком забрала телефон Вики и позвонила в полицию, заявив, что ее избивают, а потом передала трубку маме.
— Руби вошла в комнату и сказала, что мне надо поговорить с полицейскими, но я ей не поверила. Тогда она включила громкую связь и неизвестный мужчина поздоровался со мной. Я взяла телефон и увидела номер службы спасения, — рассказала женщина.
Вики пришлось долго объяснять офицеру, что ее дочь всё неправильно поняла, однако сотрудник полиции ей не поверил. Более того, офицер рассказал, что Руби потребовала, чтобы ее маму посадили в тюрьму.
Впрочем, услышав звонкий смех Руби, которая резко переменилась в настроении, оператор горячей линии пошел на уступку. Он еще раз уточнил, всё ли в семье в порядке и закончил разговор, а Вики рассмеялась.
Как рассказала женщина, у неё часто случаются приступы паники, поэтому она научила Руби звонить в службу спасения. Отбирать у дочери телефон мама не собирается, но планирует провести с малышкой беседу и разъяснить ей, когда экстренная помощь действительно необходима, а когда — нет.
— В некотором смысле я горжусь тем, что она смогла набрать этот номер, хотя это немного глупо. Я сказала ей, что она должна относиться к этому номеру серьезно, потому что он только для экстренных случаев, рассказала Вики.
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