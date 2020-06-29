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Белорусские депутаты 30 июня рассмотрят в первом чтении проекты обновленных КоАП и ПИКоАП
29.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Палата представителей 30 июня на заключительном заседании второй сессии рассмотрит в первом чтении
Во время заседания депутатский корпус планирует рассмотреть в первом чтении проекты законов «О проекте Кодекса об административных правонарушениях», «О проекте Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях», проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, первое чтение предстоит законам по вопросам научной, научно-технической и инновационной деятельности, о совместном домовладении.
«По окончании заседания с докладом выступит председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко», — отметили в пресс-службе.
Административное законодательство Беларуси претерпело значительные изменения. В обновленных кодексах существенно снижен карательный уклон. Разработчики новых редакций смягчили ответственность по 236 составам правонарушений. Усилена профилактическая роль кодексов. Оптимизировано количество госорганов и должностных лиц, уполномоченных на ведение административного процесса. Обеспечено максимально оперативное ведение административного процесса. Так, если человек признает вину, то протокол не составляется, а сразу выносится постановление о привлечении к ответственности. Проекты КоАП и ПИКоАП направлялись на общественное обсуждение, и многие нормы в них закрепились благодаря замечаниям людей.
Как сообщалось, распоряжением Президента Беларуси от 17 декабря 2019 года №247рп для подготовки комплексных предложений по корректировке Кодекса об административных правонарушениях создана межведомственная экспертная комиссия. В ее состав вошли работники Верховного и Конституционного судов, Генеральной прокуратуры, Комитета государственного контроля, министерств юстиции, внутренних дел, по налогам и сборам, других ведомств, представители парламента, а также научного сообщества. Руководит комиссией заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс.
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Палата представителей 30 июня на заключительном заседании второй сессии рассмотрит в первом чтении проекты обновленных КоАП и ПИКоАП. Об этом БЕЛТА сообщили в...
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