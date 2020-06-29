Ни в коем случае: что нельзя делать во время грозы ⚡️

Источник материала: ОНТ

Гроза — это очень захватывающее природное зрелище. На сегодняшний день, многие из нас с синтезом наблюдают за непогодой, стараются запечатлеть молнию на камеру, чтобы поделиться захватывающим дух снимком в соцсетях. Но не зря наши предки очень боялись грозы. Дело в том, что её мощный электрический разряд способен стать причиной пожара или травмы человека даже дома. Об этом сообщает портал wday.ru.

Чего нельзя делать дома во время грозы?

1. Открывать окна

При открытых окнах и сильных порывах ветра в квартиру может залететь шаровая молния. Помимо этого, она может разрядиться прямо у окна и зажечь шторы. Не забывайте, что молния может попасть в помещение даже при закрытых окнах. Например, выключатель или розетку. Шаровая молния представляет собой светящийся шар. Его размер колеблется от нескольких сантиметров до метра и даже больше. Если вам довелось столкнуться с этим явлением, то постарайтесь покинуть помещение, передвигаясь очень медленно.

2. Держать электроприборы включёнными в сеть

Дело в том, что если молния ударит рядом с линиями электропередач, то включенные в сеть приборы могут выйти из строя из-за скачка напряжения. При этом отключать приборы важно ещё до наступления грозы. В противном случае, вы можете получить удар током.

3. Прикасаться к металлическим предметам

Предметы из металла очень сильно привлекают молнии. Постарайтесь не стоять рядом со стояками, батареями, а также возле газовой трубы во время грозы.

4. Разговаривать по мобильному телефону

Не раз молния убивала человека именно во время разговора по мобильному телефону. Несмотря на, что что во время грозы сигнал может быть неустойчивым или отсутствовать вовсе, не стоит рисковать. В мобильнике также есть металлические части. Поэтому он может притянусь разряд молнии.

5. Мыть посуду или мыться

Дело в том, что если молния попадёт в дом, то она может распределиться по трубам водопровода. Таким образом, сантехника может ударить током во время мытья посуды, принятия душа или ванной.

фото: zandz.com

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