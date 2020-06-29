В Пинске после обращения к сенатору отремонтировали крышу старинного здания

Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинске протекающая крыша столетнего дома доставляла немало неудобств. За помощью к члену Совета Республики Ирине Сачковской обратился один из жильцов. О том, как разрешилась общая проблема, он рассказал корреспонденту БЕЛТА.





Здание по ул.Горького, 68 в Пинске является историко-культурной ценностью. Его возвели еще в начале ХХ века. Когда-то там размещалась гостиница Гилера. Потом ее приспособили под жилой дом, к которому в 1982 году пристроили третий этаж. Квартиры на верхнем уровне получили четыре семьи, в том числе родители Андрея Сорокина.

"Родители (а потом уже и моя семья) и соседи постоянно мучились из-за подтоплений. Как мы потом поняли, кровля была положена с технологическими нарушениями. Были затеки в спальне, детской, коридоре и на кухне. Когда узнал, что прямую линию проводит Ирина Сачковская, решил позвонить и попросить помощи в решении нашей проблемы", - рассказал о ситуации пинчанин.

Просьба была передана коммунальной службе. Специалисты пообщались с жильцами, осмотрели дом, нашли недостатки и оперативно их устранили. Также выдано заключение о том, что трехэтажка включена в программу капитального ремонта на 2024 год.

Работу коммунальников проверили июньские дожди: протеканий не было. "Удовлетворен результатом обращения. Кстати, в тот же день я позвонил еще и помощнику Президента - инспектору по Брестской области Анатолию Маркевичу. Я так понял, что все это было объединено и передано местным властям. Спасибо им за то, что устранили проблему, - сказал Андрей Сорокин. - Хотелось бы, чтобы все получилось и в нашем доме положили новую и качественную крышу".