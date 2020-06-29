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«101 вопрос по безопасности»
29.06.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
«Горецкий вестник» продолжает
Викторина позволит не только проверить свои знания по ОБЖ, самые эрудированные и оперативные из вас —
Попробуйте ответить на тестовые вопросы РОЧС:
а) пользоваться оборудованными пляжами;
б) располагать информацией о безопасности выбранного для отдыха водоема;
в) перед совершением заплывов научиться отдыхать на воде;
г) правильно рассчитывать свои возможности во время плаванья;
д) купаться поодиночке или на большом расстоянии друг от друга.
а) переждать стихию, находясь в воде;
б) облить себя водой, чтобы намокла одежда, и оставаться на берегу;
в) при первых признаках надвигающейся грозы выбраться на берег и найти безопасное укрытие;
г) не подплывая к берегу, лечь на дно лодки;
д) сложить на безопасном расстоянии от людей все металлические предметы.
1) больше времени находиться у водоема;
2) чаще есть мороженое;
3) носить светлую воздухопроницаемую одежду и головной убор;
4) передвигаться неспеша;
5) пить только охлажденные газированную воду и соки.
4.Если вы оказались в лесу, где возник пожар, то необходимо:
а) оставаться на месте до приезда подразделений по чрезвычайным ситуациям;
б) определить направление ветра и распространение огня и быстро выходить из леса по направлению ветра;
в) определить направление ветра и распространение огня и быстро выходить из леса против направления ветра.
а) 3000 м;
б) 7150 м;
в) 1800 м;
г) 1700 м.
Непременное условие для участников, которые желают получить приз: быть подписчиком группы «Горецкого вестника» в Одноклассниках, ВКонтакте или Instagram.
Победителя по прошлой викторине, к сожалению, не удалось определить. Никто не справился на все 100% с вопросами. Советуем проштудировать их, чтобы знать, как верно действовать в целях безопасности.
Электрическая травма.
Перерыв электроснабжения, необходимый для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не более одних суток.
Электроустановки до 1000 В и свыше 1000 В.
Молниеотвод, как всем известно, изобрел Бенджамин Франклин в 1752 году.
Она появилась в Нью-Йорке на Перл-стрит в 1882 году.
Первым ученым, погибшим при исследованиях электричества, был соратник и друг Михаила Ломоносова Георг Рихман. Он провел в свой дом провод от установленного на крыше железного шеста и исследовал электричество во время гроз. Одно из таких исследований закончилось печально. Видимо, гроза была особенно сильной — между Рихманом и датчиком электричества проскочила электрическая дуга, убившая ученого, стоявшего слишком близко.
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«Горецкий вестник» продолжает проект «101 вопрос по безопасности». Организаторы — РОЧС, районная энергогазинспекция и ПУ «Горкигаз». Викторина позволит не только...
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