Источник материала: Горецкий вестник

«Горецкий вестник» продолжает проект «101 вопрос по безопасности» . Организаторы — РОЧС, районная энергогазинспекция и ПУ «Горкигаз».

Викторина позволит не только проверить свои знания по ОБЖ, самые эрудированные и оперативные из вас — получат презент . Подарок от организаторов вручат тому, кто первым пришлет правильные ответы на вопросы. SMS или сообщение в Viber нужно отправлять на номер 8-029-746-06-04 (МТС).

Попробуйте ответить на тестовые вопросы РОЧС:

Во избежание несчастных случаев на воде необходимо:

а) пользоваться оборудованными пляжами;

б) располагать информацией о безопасности выбранного для отдыха водоема;

в) перед совершением заплывов научиться отдыхать на воде;

г) правильно рассчитывать свои возможности во время плаванья;

д) купаться поодиночке или на большом расстоянии друг от друга.

Если гроза застала во время отдыха у водоема, необходимо:

а) переждать стихию, находясь в воде;

б) облить себя водой, чтобы намокла одежда, и оставаться на берегу;

в) при первых признаках надвигающейся грозы выбраться на берег и найти безопасное укрытие;

г) не подплывая к берегу, лечь на дно лодки;

д) сложить на безопасном расстоянии от людей все металлические предметы.

Какие меры безопасности следует предпринимать в сильную жару при нахождении на улице?

1) больше времени находиться у водоема;

2) чаще есть мороженое;

3) носить светлую воздухопроницаемую одежду и головной убор;

4) передвигаться неспеша;

5) пить только охлажденные газированную воду и соки.

4.Если вы оказались в лесу, где возник пожар, то необходимо:

а) оставаться на месте до приезда подразделений по чрезвычайным ситуациям;

б) определить направление ветра и распространение огня и быстро выходить из леса по направлению ветра;

в) определить направление ветра и распространение огня и быстро выходить из леса против направления ветра.

Если после вспышки до грома прошло 5 секунд, то расстояние до грозового фронта равно:

а) 3000 м;

б) 7150 м;

в) 1800 м;

г) 1700 м.

Непременное условие для участников, которые желают получить приз: быть подписчиком группы «Горецкого вестника» в Одноклассниках, ВКонтакте или Instagram.

Победителя по прошлой викторине, к сожалению, не удалось определить. Никто не справился на все 100% с вопросами. Советуем проштудировать их, чтобы знать, как верно действовать в целях безопасности.

Как называют такое действие тока на организм, при котором повреждаются ткани организма (кожа, мышцы, кости, связки)?

Электрическая травма.

Какой перерыв электроснабжения установлен для электроприемников III категории?

Перерыв электроснабжения, необходимый для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не более одних суток.

Как подразделяются электроустановки в зависимости от значения питающего напряжения?

Электроустановки до 1000 В и свыше 1000 В.

Кто первым изобрел молниеотвод?

Молниеотвод, как всем известно, изобрел Бенджамин Франклин в 1752 году.

Где была построена первая в мире теплоэлектростанция?

Она появилась в Нью-Йорке на Перл-стрит в 1882 году.

Кто из ученых погиб при проведении опытов с атмосферным электричеством?

Первым ученым, погибшим при исследованиях электричества, был соратник и друг Михаила Ломоносова Георг Рихман. Он провел в свой дом провод от установленного на крыше железного шеста и исследовал электричество во время гроз. Одно из таких исследований закончилось печально. Видимо, гроза была особенно сильной — между Рихманом и датчиком электричества проскочила электрическая дуга, убившая ученого, стоявшего слишком близко.