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В Ирландии начинают работать рестораны и гостиницы, граждане могут свободно перемещаться внутри страны
Источник материала: СТВ
Новости мира. В Ирландии приступили к третьему этапу отмены карантина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начался перезапуск экономики страны.
С 29 июня возобновляют работу рестораны и гостиницы. Открываются парикмахерские и салоны красоты. Снимаются все ограничения на перемещения граждан внутри страны.
Разрешается проводить массовые мероприятия на открытом воздухе с количеством участников до 200 человек, в помещениях – до 50.
Продолжают смягчать карантин и в Греции.
29 июня здесь открываются кинотеатры и летние лагеря. Разрешается проводить концерты, ярмарки, спектакли и конференции.
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В Ирландии начинают работать рестораны и гостиницы, граждане могут свободно перемещаться внутри страны
Новости мира. В Ирландии приступили к третьему этапу отмены карантина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начался перезапуск экономики страны. Тунис...
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