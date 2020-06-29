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Лукашенко: в будущей пятилетке каждый студент будет иметь свое место в общежитии
29.06.2020 14:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Президент Беларуси Александр Лукашенко обещает, что в будущей пятилетке будет достигнута 100%-ная обеспеченность студентов общежитиями. Об этом он заявил сегодня
Во время встречи
"На сегодняшний день мы обеспечиваем 89,5% нуждающихся студентов местами в общежитии. А в отдельных областях приближаемся к 100%", - отметил глава государства.
"В этом направлении мы будем двигаться. В будущей пятилетке с общежитиями студентов мы разберемся. Каждый студент будет иметь свое место в общежитии", - сказал глава государства.
Александр Лукашенко отметил, что гордость страны - студенческая деревня в Минске, которая является современнейшим комплексом почти на 10 тыс. мест. "Общежития в нем по условиям проживания теперь на уровне отеля. Пусть 3-звездочного, но отеля", - заметил Президент.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко обещает, что в будущей пятилетке будет достигнута 100%-ная обеспеченность студентов общежитиями. Об этом он заявил сегодня...
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