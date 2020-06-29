Известные белорусы ценят внимание и поддержку государства и высказываются о ситуации в стране

Источник материала: ОНТ

Известные белорусы все чаще и чаще высказывают свое мнение относительно ситуации последних дней. Люди ценят внимание и поддержку государства, а также с беспокойством следят за нарастающей агрессией и поляризацией общества, которые в определенный момент могут вылиться во вспышки разрушительного насилия.

Одна из лучших теннисисток-юниорок Беларуси Кристина Дмитрук рассказала о важности государственной поддержки спорта.

Народный артист Беларуси, главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра страны Александр Анисимов заявил , что приятное чувство спокойствия и небезразличия не может поколебать вал различной негативной информации, особенно в интернете.

Олимпийский чемпион-1988 по греко-римской борьбе, председатель Белорусской федерации борьбы Камандар Маджидов выразил мнение , что белорусские спортсмены и тренеры ценят все, что для них делается.

Член Совета Республики Калина Капуцкая считает , что на нашей стране отрабатывается уже известный в истории сценарий.

Заведующий кафедрой «Спортивная инженерия» БНТУ Валерий Васюк также высказался о ситуации в Беларуси: кто хочет работать – работает, кто хочет зарабатывать – зарабатывает.

Историк, руководитель историко-патриотического поискового клуба «Виккру» Николай Борисенко считает , что мы будем жить в спокойной стране, пока помним прошлое и подвиг предков.

В Беларуси взят курс на стабильность, и это позволило добиться заметных побед в искусстве, проявиться многим талантам. Такое мнение высказал председатель Союза кинематографистов Виктор Васильев, передает БЕЛТА.

Виктор Игоревич отметил: в стране за годы независимости создали все необходимые условия, чтобы искусство развивалось в разных сферах.

Виктор Васильев подчеркнул, что нужно ценить творческую свободу и возможности реализовывать себя.

Фото: БЕЛТА

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