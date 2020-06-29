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Известные белорусы ценят внимание и поддержку государства и высказываются о ситуации в стране
Источник материала: ОНТ
Известные белорусы все чаще и чаще высказывают свое мнение относительно ситуации последних дней. Люди ценят внимание и поддержку государства, а также с беспокойством следят за нарастающей агрессией и поляризацией общества, которые в определенный момент могут вылиться во вспышки разрушительного насилия.
Одна из лучших теннисисток-юниорок Беларуси Кристина Дмитрук
Народный артист Беларуси, главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра страны Александр Анисимов
Олимпийский чемпион-1988 по греко-римской борьбе, председатель Белорусской федерации борьбы Камандар Маджидов
Член Совета Республики Калина Капуцкая
Заведующий кафедрой «Спортивная инженерия» БНТУ Валерий Васюк также
Историк, руководитель историко-патриотического поискового клуба «Виккру» Николай Борисенко
В Беларуси взят курс на стабильность, и это позволило добиться заметных побед в искусстве, проявиться многим талантам. Такое мнение высказал председатель Союза кинематографистов Виктор Васильев,
Виктор Игоревич отметил: в стране за годы независимости создали все необходимые условия, чтобы искусство развивалось в разных сферах.
Виктор Васильев подчеркнул, что нужно ценить творческую свободу и возможности реализовывать себя.
Фото: БЕЛТА
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Известные белорусы все чаще и чаще высказывают свое мнение относительно ситуации последних дней. Люди ценят внимание и поддержку государства, а также с...
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