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Известные белорусы ценят внимание и поддержку государства и высказываются о ситуации в стране

29.06.2020 14:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Известные белорусы ценят внимание и поддержку государства и высказываются о ситуации в стране

Известные белорусы все чаще и чаще высказывают свое мнение относительно ситуации последних дней. Люди ценят внимание и поддержку государства, а также с беспокойством следят за нарастающей агрессией и поляризацией общества, которые в определенный момент могут вылиться во вспышки разрушительного насилия. 

Одна из лучших теннисисток-юниорок Беларуси Кристина Дмитрук рассказала о важности государственной поддержки спорта.

Народный артист Беларуси, главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра страны Александр Анисимов заявил, что приятное чувство спокойствия и небезразличия не может поколебать вал различной негативной информации, особенно в интернете.

Олимпийский чемпион-1988 по греко-римской борьбе, председатель Белорусской федерации борьбы Камандар Маджидов выразил мнение, что белорусские спортсмены и тренеры ценят все, что для них делается.

Член Совета Республики Калина Капуцкая считает, что на нашей стране отрабатывается уже известный в истории сценарий.

Заведующий кафедрой «Спортивная инженерия» БНТУ Валерий Васюк также высказался о ситуации в Беларуси: кто хочет работать – работает, кто хочет зарабатывать – зарабатывает.

Историк, руководитель историко-патриотического поискового клуба «Виккру» Николай Борисенко считает, что мы будем жить в спокойной стране, пока помним прошлое и подвиг предков.

В Беларуси взят курс на стабильность, и это позволило добиться заметных побед в искусстве, проявиться многим талантам. Такое мнение высказал председатель Союза кинематографистов Виктор Васильев, передает БЕЛТА.

Виктор Игоревич отметил: в стране за годы независимости создали все необходимые условия, чтобы искусство развивалось в разных сферах.

Виктор Васильев подчеркнул, что нужно ценить творческую свободу и возможности реализовывать себя.

Фото: БЕЛТА

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Известные белорусы все чаще и чаще высказывают свое мнение относительно ситуации последних дней. Люди ценят внимание и поддержку государства, а также с...
 
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