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Игорь Карпенко: вступительная кампания проходит спокойно, хотя и были попытки ввергнуть ее в хаос

29.06.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Игорь Карпенко: вступительная кампания проходит спокойно, хотя и были попытки ввергнуть ее в хаос

Вступительная кампания в стране проходит спокойно, хотя и были попытки ввергнуть ее в хаос. Такое мнение высказал в беседе с журналистами министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

«Вступительная кампания идет спокойно, хотя нас и пытались ввергнуть в какой-то хаос, начали предлагать в середине вступительной кампании разные формы ее проведения, изменение подходов и так далее», — сказал министр.

По его словам, система образования работает стабильно, в обычном режиме завершился учебный год, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку и то, что часть учеников выпускных классов продолжительное время не посещала занятия в школах. По словам министра, из более чем 50 тыс. выпускников только несколько десятков столкнулись с проблемой своевременной сдачи госэкзаменов. «По разным обстоятельствам: кто-то не успел вернуться из-за рубежа, болел. Мы шли навстречу, продлевали сроки, давая возможность сдать госэкзамены в школе до момента подачи документов в вуз», — подчеркнул Игорь Карпенко.

«Мы провели выпускные испытания, выбрали, как мне кажется, оптимальный период проведения вступительной кампании, когда между выпускными вечерами в школе и вступительными экзаменами есть запас времени, чтобы абитуриенты могли подготовиться к формату централизованного тестирования. Впервые провели гораздо больше пробных тестирований в режиме онлайн через личный кабинет, РИКЗ дал такое право», — отметил он.

Министр отверг возможность резкого изменения условий вступительной кампании, хотя такие предложения и звучали. «С точки зрения методической науки, такие вещи делать нельзя, потому что школьник настраивался на ЦТ и менять правила за несколько недель до начала вступительной кампании неприемлемо, школьники к этому не готовы. Даже если вносить коррективы, нужен промежуточный период, чтобы подготовились и учреждения образования, и абитуриенты», — уверен Игорь Карпенко.

Эпидемиологическая ситуация в этом году также внесла корректировки в работу детских оздоровительных загородных и школьных лагерей. «Мы постарались создать оптимальные условия, чтобы соблюсти требования санитарно-эпидемиологической службы: это и дополнительные уборки, наличие антисептиков, распределение детей малыми группами, до 15 человек, расселение соответствующим образом, — пояснил министр. — Правда, в условиях сложной эпидемиологической обстановки желающих поехать в загородный лагерь меньше, чем обычно».

#новости беларуси #наука и образование

БелТА

 
 
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Вступительная кампания в стране проходит спокойно, хотя и были попытки ввергнуть ее в хаос. Такое мнение высказал в беседе с
 
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