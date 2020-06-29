В областной Госавтоинспекции новый начальник

Источник материала: Новости Волковыска

29 июня в Гродненской Госавтоинспекции представили нового начальника. Им стал подполковник милиции Александр Юрьевич Войтешко, ранее занимавший должность заместителя начальника управления государственной автомобильной инспекции милиции общественной безопасности УВД Гродненского облисполкома - начальника отделения дорожно-патрульной службы и профилактики.

Напомним, что прежний начальник Гродненской ГАИ – В.Н. Назарко, достигнув предельного возраста нахождения на службе, принял решение уйти на заслуженный отдых.

Приказом Министра внутренних дел от 26 июня 2020 года начальником Управления Госавтоинспекции УВД Гродненского облисполкома назначен подполковник милиции Войтешко Александр Юрьевич.

Становление офицера и опытного руководителя произошло на глазах гродненских коллег. Он прошел непростой путь в органах внутренних дел. Начинал Александр Войтешко 25 лет назад в Ленинском РОВД младшим оперуполномоченным отдела по борьбе с экономическими преступлениями. В 1998 году перевелся в Госавтоинспекцию. По настоящее время добросовестно и усердно трудился на различных должностях в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.



