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С новой медиасистемой и задними OLED-фонарями: Audi модернизировала кроссовер Q5

29.06.2020 15:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кроссовер Audi Q5 второго поколения был представлен осенью 2016 года (в Беларуси продажи начались три года назад) — настало время для планового обновления модели.


Все метаморфозы во внешности Q5, по сути, косметические. У автомобиля изменилось оформление передка, где появился переработанный бампер, а в исполнении S Line и иной рисунок радиаторной решетки с сотовой структурой вместо горизонтальных прутьев у стандартных версий. Передняя оптика — с новой начинкой, а в качестве опции доступны матричные фары (изменяют световой пучок, чтобы не слепить водителей встречных машин), хотя в базовой комплектации остались обычные светодиоды.


Самое главное же новшество — задние фонари на основе органических светодиодов (OLED), которые будут устанавливаться за доплату. Покупатель сможет сам выбирать дизайн таких фонарей, вдобавок такая оптика может изменять свой рисунок в зависимости от режима движения. Расширена палитра доступных цветов кузова, появились колесные диски нового дизайна (диаметром до 21 дюйма).


В салоне Q5 — знакомая по обновленному в прошлом году семейству A4 мультимедиа-система MMI с 10,1-дюймовым сенсорным экраном вместо прежнего на 8,3 дюйма, улучшенной «навигацией» и голосовым управлением (соответственно нет необходимости и в шайбе-контроллере на центральном тоннеле). В списке опций есть виртуальные приборы с 12,3-дюймовым экраном.


На момент рыночного дебюта обновленный Q5 будет доступен с двухлитровым турбодизелем TDI, развивающим 204 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Дополнен он стартер-генератором с ременным приводом, который работает от штатной 12-вольтовой электросистемы и позволяет немного сократить расход топлива — по паспорту Q5 40 TDI потребляет в среднем 5,4 л на 100 км.


Позже в гамме Q5 появятся еще две версии с дизельной «четверкой» 2.0, турбодизелем V6 объемом 3 л, модификация с модернизированным двухлитровым турбомотором TFSI, отдача которого вырастет с 245 до 264 л.с., а также гибридные варианты (299 и 367 л.с. у дореформенного Q5) на основе двухлитровой бензиновой турбо-«четверки». Разумеется, обновление затронет и топ-версию SQ5.


В Европе прием заказов на обновленный Q5 начнется этим летом, но покупатели получат первые машины осенью. Стартовая стоимость в Германии — 48 700 евро.

 
 
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Кроссовер Audi Q5 второго поколения был представлен осенью 2016 года - настало время для планового обновления модели.
 
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