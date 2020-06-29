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Режим работы участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь

29.06.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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С 27 июня 2020 г. по 24 июля 2020 г. члены участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь работают на участке по проверке и уточнению списков избирателей.

25 июля — 3 августа 2020 г. (в помещении для голосования для приема избирателей с целью ознакомления со списками) понедельник — пятница 17.00 — 19.00, суббота 12.00 — 14.00, 4 — 8 августа 2020 г. (досрочное голосование), вторник — суббота 10.00 — 14.00, 16.00 — 19.00, 9 августа 2020 г. (день выборов), 8.00 — 20.00.

На участках для голосования, образованных в УЗ «Несвижская центральная районная больница» и ГУ «Несвижский дом-интернат для престарелых и инвалидов», дежурство устанавливается за 2 дня до выборов.

 


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С 27 июня 2020 г. по 24 июля 2020 г. члены участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь работают на
 
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