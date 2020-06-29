В Беларуси отменяют обязательную регистрацию иностранцев в МВД

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Как отметили в Департаменте по гражданству и миграции МВД, изменения в законе направлены на повышение туристической и инвестиционной привлекательности Беларуси.

Что это значит?

Если иностранец прибыл в нашу страну и поселился по частному адресу на срок, не превышающий 10 суток, он не подлежит регистрации как временно пребывающий, пояснили в МВД.

«Сейчас без регистрации можно пребывать не более 5 суток - кроме россиян и граждан некоторых других стран-соседей, заключивших межправительственные соглашения с Беларусью о более длительном пребывании без регистрации», - напомнили в ведомстве.

Гостиницы, санаторно-курортные и оздоровительные организации, а также субъекты агроэкотуризма не будут заниматься регистрацией временно пребывающих в Беларусь иностранцев. Теперь эти объекты станут напрямую информировать органы внутренних дел - с помощью портала электронных услуг либо иным способом.

Также в МВД рассказали о других нововедениях, подробности смотрите на сайте ведомства по ссылке.