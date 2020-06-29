Как выехать на работу за границу, рассказали в отделении по гражданству и миграции Ганцевичского РОВД

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)



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Статьей 11 Закона Республики Беларусь «О внешней трудовой миграции» определено, что трудоустраиваться за границей граждане и иностранцы могут:

самостоятельно;

при содействии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих специальное разрешение (лицензию) на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством за пределами Республики Беларусь.

Однако последний способ выезда на работу является наиболее безопасным!

Большинство граждан, которые не пользуются услугами данных юридических лиц, а находят работу за границей через знакомых, друзей, родственников или иными способами, зачастую, не имеют легального статуса в стране, т.е. не имеют разрешения на проживание и/или разрешения на работу, или временной регистрации. Этот факт предполагает, что данные граждане проживают и/или работают за рубежом незаконно. Поэтому при нарушениях их прав, они становятся абсолютно беззащитны.

Кроме того, выезжая на работу самостоятельно, не зная точных и проверенных данных о работодателях, вы можете стать жертвой торговли людьми, объектами незаконного ввоза с целью сексуальной, трудовой и иных видов эксплуатации.

Согласно Положению о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь 01.09.2010 г. № 450, МВД Республики Беларусь выдает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям специальные разрешения (лицензии) на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством за пределами Республики Беларусь.

Помните, что положением определен ряд требований и условий, предъявляемых к таким юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям) с целью:

реализации недопустимости незаконной внешней трудовой миграции:

исключения случаев найма работников на условиях, унижающих их человеческое достоинство, наносящих вред их здоровью, их дискриминации;

всестороннего информирования граждан о положениях национального и иностранного законодательства, касающегося внешней трудовой миграции;

предоставления контактной и справочной информации о дипломатических представительствах (консульских учреждениях Республики Беларусь) в государстве трудоустройства (при их наличии) и международных организациях, осуществляющих защиту прав, свобод и законных интересов трудящихся-эмигрантов.

Данные требования носят защитный характер и устанавливают дополнительные гарантии для белорусских граждан, которые выезжают для трудоустройства за границу.

Начальник отделения по гражданству и миграции Ганцевичского РОВД Регина Манюк

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