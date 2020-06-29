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Популярные блогеры поделились полезными лайфхаками в рамках проекта #мотивацияTEOS

29.06.2020 16:22 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Компания «Савушкин продукт» провела бесплатный онлайн-марафон #мотивацияTEOS, в котором четыре эксперта делились полезными практическими советами по правильному питанию, физическому здоровью и гармонии с самим собой в условиях удаленки и самоизоляции. В течение месяца публикации экспертов и присоединившихся к проекту участников просмотрели более 7 млн человек.

Основной площадкой проведения онлайн-марафона стал Инстаграм. Каждую неделю его участников направлял один популярный блогер, признанный профессионал в своей сфере. С течением времени к нему присоединялись новые и новые пользователи, делясь своими мыслями и расшаривая посты ведущих проекта. Посты проекта по хэштегу #мотивацияTEOS можно найти в Инстаграме, ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассниках.

Первую неделю марафон вела диетолог, консультант по спортивному питанию и автор книги «Вся правда о еде» Елена Бойко. Она делилась фактами о роли и важности белка для здорового питания, выкладывала рецепты вкусных и полезных блюд с использованием натурального йогурта TEOS. Тема вызвала живой интерес и отклик среди подписчиков.

Затем эстафета перешла к известному фитнес-тренеру и помощнице в борьбе с лишним весом Юлии Смольной. Народная «фитнес-гуру» рассказала, как не перегореть, приступив к тренировкам, где искать источники долгосрочной мотивации и как правильно питаться до и после тренировок. А напоследок – дала советы по поводу того, как достичь хорошей растяжки в домашних условиях.

Следующей к проекту подключилась психолог и НЛП-тренер Анна Сметанникова.  Она поделилась эффективными методиками и способами, как сохранять баланс и гармонию в сложные периоды. А также подсказала, где находить источники позитива и как подготовить себя к жизни после удаленки и самоизоляции. Отдельное внимание специалист по психологическому здоровью уделила принципам здорового питания.

Марафон завершился неделей с лайфстайл-блогером Татьяной Соловьевой. Из постов успешной женщины и мамы можно было узнать о том, как правильно планировать свой день и все успевать при наличии детей. Любопытным получился и ее персональный список полезных приложений, с помощью которых она держит себя в форме.

Всего в рамках проекта #мотивацияTEOS блогеры-эксперты сделали 19 публикаций с ценными лайфхаками, которые перепечатали или репостнули более 70 человек. Еще 60 участников присоединились к проекту, выложив свои посты с хэштегом #мотивацияTEOS. Онлайн проект набрал более 7 млн просмотров.

«Это был марафон-мотивация, задачей которого мы ставили помочь людям найти источники силы для того, чтобы сделать свою жизнь и жизнь окружающих лучше и комфортнее. Чтобы достичь такого результата, в равной степени важны правильный психологический настрой, регулярная физическая активность и здоровое питание. Важным подспорьем для всех трех этих составляющих, является натуральный йогурт TEOS», – пояснили в компании «Савушкин продукт».

 
 
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Компания «Савушкин продукт» провела бесплатный онлайн-марафон #мотивацияTEOS, в котором четыре эксперта делились полезными практическими советами по правильному...
 
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