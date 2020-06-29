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В Великобритании после шуточной драки с мамой 6-летняя девочка обратилась в полицию
Источник материала: ОНТ
В Великобритании после того, как молодая мать научила дочку звонить в экстренные службы, та решила проверить свои навыки. Об этом
Мать девочки – британка Вики Питчфорд в возрасте 29 лет стала жертвой розыгрыша своей дочки. После того, как они в шутку подрались, шестилетняя малышка позвонила в полицию и попросила забрать маму в тюрьму. Той пришлось объясняться.
Через какое-то время произошла шуточная драка, мама схватила дочку за ногу, когда та захотела убежать. Недовольная девочка вырвалась, убежала и позвонила в 999. Догнав девочку на втором этаже, Вики увидела, что та с кем-то разговаривает по телефону. Заметив мать, она сказала, что разговаривает с полицейским и передала ей трубку.
После того, как ситуация была улажена, мать объяснила Руби, что к таким вещам, как звонок в экстренную службу, нужно относиться серьезно. Вместе с тем мать не расстроилась, наоборот, теперь она уверена, что дочка сможет самостоятельно позвать на помощь, если потребуется.
Фото: Stoke Sentinel/BPM Media
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В Великобритании после того, как молодая мать научила дочку звонить в экстренные службы, та решила проверить свои навыки. Об этом пишет Metro. Мать девочки – британка...
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