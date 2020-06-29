В Великобритании после шуточной драки с мамой 6-летняя девочка обратилась в полицию

Источник материала: ОНТ

В Великобритании после того, как молодая мать научила дочку звонить в экстренные службы, та решила проверить свои навыки. Об этом пишет Metro.

Мать девочки – британка Вики Питчфорд в возрасте 29 лет стала жертвой розыгрыша своей дочки. После того, как они в шутку подрались, шестилетняя малышка позвонила в полицию и попросила забрать маму в тюрьму. Той пришлось объясняться.



В Великобритании работает единый номер экстренных служб – 999, мать девочки объяснила, что обучила дочку звонить туда на случай, если возникнет экстренная ситуация. В частности, у Вики порой случаются панические атаки, из-за чего она не может дышать – в этом случае она надеялась, что дочка поможет и позвонит спасателям.

Через какое-то время произошла шуточная драка, мама схватила дочку за ногу, когда та захотела убежать. Недовольная девочка вырвалась, убежала и позвонила в 999. Догнав девочку на втором этаже, Вики увидела, что та с кем-то разговаривает по телефону. Заметив мать, она сказала, что разговаривает с полицейским и передала ей трубку.

«Со мной начал говорить мужчина, который сказал: «Ваша дочь попросила забрать ее маму в тюрьму потому, что вы схватили ее за ногу». Я не могла этому поверить. И пока я беседовала с голосом на другом конце трубки, Руби бегала по комнате и смеялась. Оператор тоже начал смеяться, а затем и я. Так, некоторое время, мы смеялись все вместе», — рассказала Вики.

После того, как ситуация была улажена, мать объяснила Руби, что к таким вещам, как звонок в экстренную службу, нужно относиться серьезно. Вместе с тем мать не расстроилась, наоборот, теперь она уверена, что дочка сможет самостоятельно позвать на помощь, если потребуется.





Фото: Stoke Sentinel/BPM Media

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