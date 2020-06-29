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Огласили приговор водителю «Яндекс.Такси», который не заметил, как сбил пешехода
Источник материала: Tut.by
Суд Центрального района Минска вынес приговор водителю «Яндекс.Такси», который на проспекте Победителей в столице сбил на зебре пешехода и уехал.
Таксиста признали виновным по по ч.3 ст. 159 (Заведомое оставление в опасности) и ч.1 ст. 317 (Нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения). Суд приговорил его к двум годам ограничения свободы без направление в исправительное учреждение, также лишил его прав на пять лет.
Кроме этого, владелец машины — ипэшник из Жодино — должен выплатить пострадавшему семь тысяч рублей в качестве материальной компенсации морального вреда.
Напомним, ДТП произошло 30 сентября 2019 года на нерегулируемом пешеходном переходе проспекта Победителей в Минске. Пешехода, который переходил по зебре дорогу, сбил автомобиль с оклейкой «Яндекс.Такси». После наезда водитель скрылся с места аварии. Пешехода с травмами доставили в больницу. Виновника аварии
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Суд приговорил водителя к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, а также лишил прав на пять лет.
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