76 лет назад Глусский район был освобожден от фашистов

Источник материала: Радзiма

Семьдесят шесть лет назад, 28 июня 1944 года, Глусский район после трех лет оккупации был освобожден от фашистских захватчиков.

В июне 1944 года на территории БССР началась наступательная операция «Багратион». Советская армия стремительно двигалась на запад, освобождая от гитлеровцев один белорусский город за другим. Историки и военные говорят, что эта операция была своеобразной местью фашистам за поражение наших войск летом 1941 года. Одной из составляющих такого масштабного наступления была Бобруйская операция (24—29 июня 1944 года), в ходе которой освободили и наш район.

Ударной силой советских войск в глусском направлении были 3-я, 48-я, 28-я и 65-я армии, конно-механизированная группа генерал-лейтенанта Плиева, 1-й и 9-й танковые корпусы, а также 16-я воздушная армия. Благодаря умелому командованию, четкому и слаженному взаимодействию всех подразделений, стойкости и мужеству солдат наш район освободили от фашистов буквально за несколько дней — 26, 27 и 28 июня.

Красная Армия продвигалась по территории района в направлении Бобруйска со скоростью от 15 до 30 километров в сутки. В журнале боевых действий 96-й гвардейской дивизии, который выложен в открытом доступе на сайте pamyat-naroda.ru, написано: «Высокий темп советского наступления ошеломил противника. Пленные единодушно заявляют, что они ожидали наших атак на Бобруйском направлении, но не могли предполагать ничего подобного… Наступление Красной Армии идет напряженно и стремительно. На полях Белоруссии проходит такой разгром немецких сил, какого еще не знала история… За два дня боев наступающие, не давая передышки противнику, продвинулись вперед до 30 клм., расширили прорыв до 80 клм. по фронту».

То, как стремительно двигалась армия, видно и по еще одному документу. В журнале боевых действий 15-й стрелковой дивизии по часам расписаны действия подразделений: «В 5:00 26.6 полки выступили по маршруту: Лучки, Вьюнище, Крюковщина и далее в направлении Желвинец. В 14:00 части, сбивая мелкие группы прикрытия противника, прошли Вьюнище и продолжали преследование. К 16:00 676-й сп (3-й стр. батальон) вышел на вост. берег р. Лиса, встретил противника и завязал бой. Противник силой 162 учебной роты при поддержке двух «Фердинандов», 3-х полевых орудий и минбатареи (сев. Подвязье) оборонял переправы через р. Лиса в районе «Мук» и зап. Застенок Устерхи. Под прикрытием артминометного огня группы саперов противника успели заминировать мосты через р. Лиса с целью подрыва, но с последующими, решительными и неожиданными действиями 3 сб 676 сп, в результате короткого артиллерийско-минометного налета нашей артиллерии, противник был частью уничтожен, частью рассеян из районов переправ и взорвать мосты не смог… К 19:00 26.6 полки вышли на рубеж: перекресток большаков 1,5 клм. сев. вост. Балашевичи в готовности преследовать отходящего противника. Наши потери: убито 7, ранено 8 чел. Противнику в бою на р. Лиса нанесен ущерб: убитыми и ранеными 25 солдат и офицеров. Захвачено в плен 3 солдата».

Особая сложность в наступлении по Глусскому району заключалась еще и в том, что войскам пришлось действовать в непривычных условиях — в труднопроходимой лесистой и сильно заболоченной местности. Но наступающие советские войска справлялись и с этим. «В ночь с 26 на 27 июня 1944-го полки дивизий 65-й армии совершали марш через лесисто-болотистую местность, построив своими силами не менее 3 км дорог по болоту, и вышли к реке Птичь в районе д. Жолвинец… Силами частей построены переправы через Птичь в районе Берёзовка, Боянов и через р. Доколька в районе Сов. Весново», — написано в журнале боевых действий одного из подразделений 65-й армии, двигавшейся по нашему району. В «Краткой сводке обобщенного боевого опыта войск 28 армии за июнь месяц 1944 года» тоже акцент делается на особенность условий, в которых пришлось воевать солдатам: «…Местность боевых действий Армии — лесисто-болотистая, проходимая только для пехоты и допускающая передвижение транспорта, артиллерии и танков только вдоль боковых дорог. Войска Армии наступают с открытым левым флангом, который опирался на труднопроходимые болота Полесья. Это вынуждало Армию проявлять особую заботу о прикрытии флангов и иметь сильные резервы… Пехота с прибытием в белорусский театр боевых действий, в течение мая и первой половины июня, систематически готовилась к действиям в лесисто-болотистой местности… Боевой порядок пехоты при прорыве укрепленной полосы противника эшелонировался от полка до корпуса и строился в два эшелона… В Армии второй эшелон и резерв отсутствовали. Батальон, рота, взвод строились линейно, в цепь. Вторые эшелоны располагались на удалении: в полку от 0,5—1,5 км., дивизии 2—3 км., корпуса 4—6 км. В условиях ограниченной проходимости местности и трудности массированного применения войск такое построение боевого порядка обеспечило: быстрый и своевременный ввод вторых эшелонов в бой, в зависимости от обстановки, гибкость управления в процессе боя и возможность наращивания удара на нескольких направлениях».

Все наземные операции советских войск поддерживала 16-я воздушная армия. «Штурмовики групповыми действиями в сопровождении истребителей уничтожали уходящие войска противника по дорогам Бобруйск — Глуша, Бобруйск — Вильча… живую силу и технику противника в местах ее скопления: Глуша, Стасевка, Глуск, Славковичи… Истребители обеспечивали действия бомбардировщиков и штурмовиков, прикрывали свои войска в районах Селище, Ратмировичи… Штурмовали войска противника по дорогам Бобруйск — Глуск, Бобруйск — Глуша… вели свободную охоту и перехват самолетов противника…»

По всей территории нашего района 26, 27 и в первую половину дня 28 июня шли серьезные бои, армия продвигалась к Бобруйску и дальше на Минск. Небольшое описание боя за Глуск, который продолжался около пяти часов, есть в «Кратком описании операций частей и подразделений 96-й гвардейской стрелковой Иловайской ордена Ленина Краснознамённой дивизии»: «Бой 8-й стрелковой роты 295 гв. сп за Глуск. Противник после боев на западном берегу р. Птичь отошел в направлении Глуск и закрепился на его южной окраине. 8-я стрелковая рота на рассвете 27.06.44 г., совершив маневр в направлении восточной окраины города, неожиданно ворвалась в юго-восточную окраину и завязала бой в глубине обороны противника, обойдя его передний край. Успех роты был немедленно поддержан 3-м стрелковым батальоном, и 295-й гв. стрелковый полк к 16:00 27.06.44 г. полностью овладел южной и восточной окраинами Глуска». В результате боев за Глуск противник потерял убитыми, ранеными и пленными до ста солдат и офицеров. В качестве трофеев красноармейцами были захвачены два склада с боеприпасами, склад с горюче-смазочными материалами, несколько танков и бронетранспортеров, батарея 75-миллиметровых пушек, много минометов, пулеметов и другого оружия.

Во второй половине дня 28 июня 1944 года советские войска вышли к границам нашего района и окончательно освободили всю его территорию.

Ольга ЯНУШЕВСКАЯ