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Что делать, если обжег язык
Источник материала: Tut.by
Обжечь язык можно обычным чаем или горячим супом. Но мало кто знает, как быстро снять боль и не усугубить ситуацию, пишет «
Какие ожоги грозят языку?
Язык участвует в процессе принятия пищи, речи, вкусового восприятия и слюноотделения. Ожог этого важного органа — это такая же травма, как и в любом другом месте, так что отнестись к ней нужно со всей серьезностью.
Виды ожогов:
Чаще всего язык умудряются обжечь именно кипятком. Симптомы такого ожога: боль, покраснение и отек. Человек чувствует неприятное онемение — это кровь «принесла» к месту повреждения восстанавливающие клетки и вещества. Так чем лечить обожженный язык?
Забудьте про лед
Первое, что приходит на ум — приложить к языку кусок льда, чтобы «остудить» место ожога. Не поступайте так! Лед сильнее повредит кожу языка.
Алгоритм действий таков:
Профилактика ожогов
На время лечения обожженного языка забудьте о горячем, пряном или кислом. Пусть место на вашем столе займут прохладные блюда, например, мороженое или йогурт.
Лучшая профилактика ожогов языка — отказ от слишком горячих блюд. Не забывайте дуть на чай и помните: если чашка обжигает пальцы, то и языку не поздоровится!
Однако опасна не только жидкость. Сыр, помидоры и яйца хорошо держат тепло, поэтому и к ним нужно относиться осторожно. Также с оглядкой ешьте блюда, разогретые в микроволновке: зачастую внутри они оказываются горячее, чем снаружи.
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Обжечь язык можно обычным чаем или горячим супом. Но мало кто знает, как быстро снять боль и не усугубить ситуацию.
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