Что делать, если обжег язык

Источник материала: Tut.by

Обжечь язык можно обычным чаем или горячим супом. Но мало кто знает, как быстро снять боль и не усугубить ситуацию, пишет « Здоровье Mail.ru ».



Фото: Nathan Hanna, unsplash.com

Какие ожоги грозят языку?

Язык участвует в процессе принятия пищи, речи, вкусового восприятия и слюноотделения. Ожог этого важного органа — это такая же травма, как и в любом другом месте, так что отнестись к ней нужно со всей серьезностью.

Виды ожогов:

химические (если на язык попали активные химические соединения),

термические (при контакте языка с горячими едой или напитками),

электрические (удар током),

лучевые (вследствие облучения).

Чаще всего язык умудряются обжечь именно кипятком. Симптомы такого ожога: боль, покраснение и отек. Человек чувствует неприятное онемение — это кровь «принесла» к месту повреждения восстанавливающие клетки и вещества. Так чем лечить обожженный язык?

Забудьте про лед

Первое, что приходит на ум — приложить к языку кусок льда, чтобы «остудить» место ожога. Не поступайте так! Лед сильнее повредит кожу языка.

Алгоритм действий таков:

Набрать в рот прохладной воды и подержать несколько минут. Как только вода нагреется, выпейте или выплюньте ее и наберите свежую. С болью и онемением помогут справиться ибупрофен или обезболивающие мази для слизистых оболочек.

Профилактика ожогов

На время лечения обожженного языка забудьте о горячем, пряном или кислом. Пусть место на вашем столе займут прохладные блюда, например, мороженое или йогурт.

Лучшая профилактика ожогов языка — отказ от слишком горячих блюд. Не забывайте дуть на чай и помните: если чашка обжигает пальцы, то и языку не поздоровится!

Однако опасна не только жидкость. Сыр, помидоры и яйца хорошо держат тепло, поэтому и к ним нужно относиться осторожно. Также с оглядкой ешьте блюда, разогретые в микроволновке: зачастую внутри они оказываются горячее, чем снаружи.