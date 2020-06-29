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Юные герои: Беларусь отмечает День памяти партизан и подпольщиков
29.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сегодня в Беларуси отмечают день памяти партизан и подпольщиков. Беларусь называют страной-партизанкой. На оккупированной территории развернулась масштабная борьба народных мстителей с нацистами. Наряду со взрослыми сражались и дети. Тысячи белорусских ребят взрывали мосты, участвовали в засадах, были связными, устраивали диверсии. О юных героях расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.
Когда-то белорусских орлят было больше 700. Василий Алексеевич Князев – один из них. Когда началась война, ему было семь лет. Родителей убили прямо на глазах. Вместе с другом он пошел в партизаны, чтобы мстить за смерть родных.
Бронислав Карпенко ушел в партизаны в 17 лет. Сам просился на любое задание. Командиры подростка жалели: поручали обустройство землянок, отправляли добывать картошку ночью под носом у фашистов. Но он мечтал о настоящем военном поручении, готовился, каждый день посещал «партизанскую школу».
Эти знания пригодились. Бронислав Викторович подрывал рельсы и мосты, разрушал линии связи, участвовал в атаке на вражеские гарнизоны. А когда исполнилось 18 – пошел на фронт. У него орден Славы III степени, два ордена Красной звезды и личная благодарность от маршала Рокоссовского.
Всего в оккупированной Беларуси с голодом и холодом столкнулись более 800 тысяч детей, 165 тысяч уничтожены фашистами. Многие уходили в леса «сыновья полка», пионеры-герои, они сражались и гибли наравне со взрослыми.
В штурме Берлина участвовали 10 совсем юных ребят из Беларуси. За мужество, отвагу и героизм почти 40 тысяч белорусских юношей и девушек награждены орденами и медалями Советского Союза.
За годы войны звания Героя Советского Союза были удостоены пять несовершеннолетних, из них двое – белорусы. Это партизан и разведчик Марат Казей и юная подпольщица Нина Портнова.
Рассказы участников одной из самых крупных партизанских операций Великой Отечественнойсегодня на телеканале «МИР 24», в документальном фильме «Война на рельсах».
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Наряду со взрослыми сражались и дети. Тысячи белорусских орлят взрывали мосты, участвовали в засадах, были связными, устраивали диверсии
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