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Юные герои: Беларусь отмечает День памяти партизан и подпольщиков

29.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня в Беларуси отмечают день памяти партизан и подпольщиков. Беларусь называют страной-партизанкой. На оккупированной территории развернулась масштабная борьба народных мстителей с нацистами. Наряду со взрослыми сражались и дети. Тысячи белорусских ребят взрывали мосты, участвовали в засадах, были связными, устраивали диверсии. О юных героях расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.

«Вот Пашкевич, который создал в Борисове пионерскую группу подпольную. И эти мальчишки впятером они чудеса творили. Они сожгли четыре немецких пакгауза с техникой военной», – говорит ветеран.

Когда-то белорусских орлят было больше 700. Василий Алексеевич Князев – один из них. Когда началась война, ему было семь лет. Родителей убили прямо на глазах. Вместе с другом он пошел в партизаны, чтобы мстить за смерть родных.

«Детство закончилось. Игр уже не было больше. Я был зачислен связным в 203-й отдельный отряд разминирования и выполнял обязанности связного и адъютанта капитана Иванкина. Я обучал собаку Арс – меня собака была – искать мины», – вспоминает начальник штаба Батальона белорусских орлят Василий Князев.

Бронислав Карпенко ушел в партизаны в 17 лет. Сам просился на любое задание. Командиры подростка жалели: поручали обустройство землянок, отправляли добывать картошку ночью под носом у фашистов. Но он мечтал о настоящем военном поручении, готовился, каждый день посещал «партизанскую школу».

«У нас каждый день было так. Отдельная у нас была землянка-тир – пристреливали оружие. Там нас учили, которых призвали. Четыре часа каждый день, все бросаешь. Четыре часа занимаешься военным делом: как разобрать и собрать оружие, как заминировать, как бросить гранату, чтобы самому себя не убить», – рассказал участник ВОВ.

Эти знания пригодились. Бронислав Викторович подрывал рельсы и мосты, разрушал линии связи, участвовал в атаке на вражеские гарнизоны. А когда исполнилось 18 – пошел на фронт. У него орден Славы III степени, два ордена Красной звезды и личная благодарность от маршала Рокоссовского.

Всего в оккупированной Беларуси с голодом и холодом столкнулись более 800 тысяч детей, 165 тысяч уничтожены фашистами. Многие уходили в леса «сыновья полка», пионеры-герои, они сражались и гибли наравне со взрослыми.

«Порядка 16 тысяч несовершеннолетних участников боевых действий сражались в рядах Красной армии. Сколько было малолетних подпольщиков, сказать сложно по одной простой причине – в подполье документация не велась», – отметил кандидат исторических наук Сергей Третьяк.

В штурме Берлина участвовали 10 совсем юных ребят из Беларуси. За мужество, отвагу и героизм почти 40 тысяч белорусских юношей и девушек награждены орденами и медалями Советского Союза.

За годы войны звания Героя Советского Союза были удостоены пять несовершеннолетних, из них двое – белорусы. Это партизан и разведчик Марат Казей и юная подпольщица Нина Портнова.

Рассказы участников одной из самых крупных партизанских операций Великой Отечественнойсегодня на телеканале «МИР 24», в документальном фильме «Война на рельсах».



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Наряду со взрослыми сражались и дети. Тысячи белорусских орлят взрывали мосты, участвовали в засадах, были связными, устраивали диверсии
 
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