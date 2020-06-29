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Статистика от Горецкого ОГАИ за 5 месяцев: 30 водителей — в состоянии алкогольного опьянения, 60 — без прав

29.06.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


За 5 месяцев 2020 года на территории Горецкого района совершено одно ДТП по вине водителя в состоянии опьянения, в результате чего пострадал гражданин, по вине лиц не имеющих права управления произошло 2 ДТП, в которых травмы различной степени тяжести получили двое граждан. Происшествия, совершенные такими водителями, отличаются высокой степенью тяжести последствий, а также вызывают большой общественный резонанс.

Статистика от Горецкого ОГАИ за 5 месяцев: 30 водителей — в состоянии алкогольного опьянения, 60 — без прав

Так, сотрудниками ГАИ Горецкого РОВД за истекший период текущего года было задержано 30 водителей за управление автотранспортом в состоянии опьянения, из них двое сели за руль нетрезвыми в течение года повторно, за вождение не имея права управления задержано 60 водителей, из которых 14 управляли транспортными средствами не имея права управления повторно в течении года.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии со ст.18.16 КоАП Республики Беларусь административная ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена в виде штрафа до 100 базовых величин с лишением права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года. За повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена уголовная ответственность с конфискацией транспортного средства. В соответствии со ст. 18.19 КоАП Республики Беларусь административная ответственность за управление транспортным средством не имея права управления предусмотрена в виде штрафа до 20 базовых величин, при повторном в течении года управлении транспортным средством не имея права управления предусмотрен штраф до 50 базовых величин, а так же возможен административный арест до 15 суток.

Госавтоинспекция обращается с просьбой ко всем гражданам о незамедлительном сообщении в милицию по номеру 102 о фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями, нахождения на дороге нетрезвых пешеходов или велосипедистов, поведение которых небезопасно и требует принятия безотлагательных мер по их удалению с проезжей части. Возможно, именно ваш звонок поможет избежать трагедии и спасет чью-то жизнь.

Анатолий МАЧКОВ,
старший госавтоинспектор
ОГАИ Горецкого РОВД


 
 
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За 5 месяцев 2020 года на территории Горецкого района совершено одно ДТП по вине водителя в состоянии опьянения, в результате чего пострадал гражданин, по вине лиц не...
 
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