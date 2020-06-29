«Я не голосовал за Лукашенко»: уже и военные стали открыто осуждать власть и требовать перемен

Источник материала: KYKY

В инстаграме – новый флешмоб. На сей раз заговорили беларусы, жизнь которых долгое время была связана с погонами и формой. Эти люди выступили с критикой поведения власти во время выборов, призвали прекратить репрессии, выразили надежду дождаться перемен – и обратились к коллегам с просьбой не бояться озвучивать альтернативное мнение. Ниже – некоторые посты.

Алексей Зикеев

«Я один из тех, кто три года назад послал на**р все, к чему шел деять лет жизни из своих, на тот момент, 28 [лет]. Моему сыну было два года, а любимая супруга была в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

Поехали!

Совсем недавно я оцифровал все свои видеокассеты: детский сад, школа – начальные классы, школа – 9 класс. В каждом из этих фильмов задавался вопрос про будущую профессию, и я с полной уверенностью отвечал: «Я буду военным!» И этому есть объяснение – династия: дедушка военный, отец военный, дядя военный (погиб в Чечне)...

Пришел 11 класс, время поступать. Я твердо решил, что хочу свою жизнь связать с погонами. Мой выбор пал на Академию МВД – следственно-экспертный факультет. Репетиторы, медицинская комиссия, которая изначально мне отправляла сигналы: «Не надо!» Мне даже психолог сказала на комиссии, что не место тебе там. Не поверил 18-летний парень. Я же поступал, чтобы спасать этот мир – помогать людям!

В 2007 году я поступил на СЭФ. Насмотревшись «Улиц разбитых фонарей», «Убойной силы», я твердо был уверен, что стану лучшим следователем! Но, столкнувшись с системой уже в Академии, я понял, что главное в этой системе – не образование и интеллект, а беспрекословное исполнение приказов, и не важно, какие они. В 2008 году была какая-то программа по пешеходам, так нас отправляли ловить бабушек и дедушек в Ратомке и Боровлянах без фликеров!

Каждое 3 июля каждый курсант был ответственный за свой куст. Вы спросите: «Что? Куст?» Да! Куст! Мало ли, у куста вырастут ноги, и он решит навредить кому-нибудь, например, действующему главе государства. Мне очень запомнилось мытье асфальта, как снимали листья в сентябре с деревьев, чтобы они не падали в октябре, и так далее. Но деваться было некуда, напишешь рапорт об отчислении – приедет военком и заберет тебя в армию, еще и счет выставят на несколько тысяч [долларов], в зависимости от того, сколько отучился в Академии. В Академии я был «не в своей тарелке». Так и протерпел «на гвозде» пять лет. Далее выпускной, отпуск и служба в СК Республики Беларусь.

Мне повезло, как я думал, я не попал в милицию, создали Следственный комитет. Там я отслужил следователем пять лет. Это очень интересный опыт, я благодарен жизни за него. У меня были грамотные руководители, не все, конечно, но были. Они все всё прекрасно понимали и понимают, они 97%, но они боятся сказать вслух об этом, они боятся потерять работу.

Мне не стыдно за эти пять лет.

Я до сих пор встречаю «бандитов» по уголовным делам, которые я направлял в суд, они помнят меня, мы останавливаемся, жмем друг другу руки. Они удивляются, узнав, что я уже не работаю следователем. Не все,конечно, но я был честен перед собой и своей совестью. Мне тяжело вспомнить, сколько своих ссобоек я отдал задержанным, сколько денег я потратил на сигареты для них, сколько я свиданий дал их родным... В моем отделе таких сотрудников было большинство! А знаете почему? Потому что «от тюрьмы и от сумы не зарекайся». Все мы ошибаемся, все мы люди. Но каким бы ты следователем не был, система сыграет с тобой в свою игру. Системе необходимы только показатели, показатели и ещ раз показатели, статистика, статистика и еще раз статистика – «очковтирательство», как у нас принято говорить.

Ребята, вы не поверите, но в СК тоже все работают «по плану»! Если в прошлом году в январе отдел направил 70 уголовных дел, то в январе этого года не может быть меньше 70. И всем все равно, что преступлений меньше совершено в этом году. Когда я увольнялся, то срок предварительного расследования составлял не два месяца, как указано в УПК, а «еще вчера», как сказал начальник. Ездили, договаривались с экспертами ГКСЭ, чтобы быстрее отписывали экспертизы (иначе лишат премии и надбавок). Если в отношении человека возбудили уголовное дело и его заключили под стражу, то он не может быть оправдан в априори, даже если выяснилось, что он не виновен. Адвокат в уголовном деле по сути «никто», он поможет лишь не дать «накрутить/развести» вас еще больше, но это не точно.

Если один алкоголик взял у другого алкоголика банковскую карточку и расплатился ею в магазине, а на утро второй алкоголик заявил, что у него пропали деньги с карточки, знаете, по какой статье возбудят уголовное дело?! Статья 212 – хищение путем использования компьютерной техники, да еще и часть вторая – ведь сопряжено с несанкционированным доступом к компьютерной информации. А потом отчитываемся по ТВ, что раскрыли 1000 преступлений в сфере IT!

Еще у нас любили тему «представлений» и «выступлений в трудовых коллективах». Смысл в том, что по любому уголовному делу должна была быть причина совершения преступления, которую следователь должен был устранить. Как правило, в совершении преступления был виноват работодатель либо учебное заведение обвиняемого, так как отдел кадров либо его куратор не уследил за ним в три часа ночи, когда обвиняемый решил попрыгать на автомобиле либо еще что совершить. Отдельная галочка ставилась, если по твоему представлению кого-нибудь наказывали либо увольняли.

И это только то, что я вспомнил за один вечер... За все это я испытываю испанский стыд... Ты работаешь и понимаешь, что отработаешь пятилетний контракт и все закончится. Но нет, когда приходит время, ты думаешь, а куда я пойду работать, кому я нужен и так далее. И это правда, я прошел через этот путь... Но нет ничего невозможного! Все у нас в голове. Не бойтесь, в жизни можно поменять абсолютно все. Я уволился в 2017 году, я был в звании капитана, и я нашел себя вместе со своими друзьями!

Мне стыдно за то беззаконие, которое сейчас происходит на улицах города Минска, мне стыдно за сто, что людей хватают на улицах нашего города, в очереди в магазин, и заталкивают в автозаки. Мне стыдно за то, что людям не дают мирно высказывать свое мнение и делать свой выборы. Люди ничего не нарушают.

Уважаемые бывшие коллеги, я же знаю, вы не такие, каждый из вас давал присягу на верность беларускому народу! Народу, людям!»

Константин Каченя

«Обращение к сотрудникам. Но и ты почитай. Ты видишь то, что видишь. И это не фотошоп.

Какие эмоции и чувства вызывает в тебе фото сотрудника в форме? Страх? Отвращение? Может, чувство безопасности?

Когда я был совсем юн, именно последнее чувство всякий раз возникало во мне при виде милиционера. И я, как и многие знакомые ребята, хотевшие стать супергероями в погонах и защищать людей, встал на этот путь, особо не раздумывая.

На протяжении двух с небольшим лет после окончания Академии МВД задавать вопросы было частью моей повседневной работы оперуполномоченным уголовного розыска. И я хочу задать вопрос всем действующим и бывшим сотрудникам органов внутренних дел. Как на практике сейчас исполняется заветное кредо «Служу закону, народу, айчыне»? Как это кредо соотносится с тем, что происходит до, во время и после выборов президента? Как соотносятся между собой служба народу и задержания людей, которые мирным митингом хотят донести до холуев в высоких чинах: «Посмотрите, нам плохо, нам надоело, мы устали от пустых обещаний, мы хотим перемен!»?

Как нарисованные протоколы и неотрепетированные лживые выступления милиционеров в суде после массовых задержаний соотносятся с законностью? Как исполнение приказов некоторых маразматиков в погонах соотносится со службой отечеству? Почему сотрудника, который понимает, что происходит в стране и хочет отказаться от задержаний, предупреждают об уголовной ответственности за измену государству и под страхом получить от семи до пятнадцати (статья 356 УК РБ) вынуждают идти против народа? В этом вся наша правоохранительная система, в этом дерьме погрязла вся государственная машина. На принуждении, угрозах и давлении. Я видел и чувствовал это. Мы чувствуем это всякий раз, когда не согласны и говорим об этом. В системе нет диалога. В ней есть принцип единоначалия. Один дурак сказал, остальные должны исполнять. И не задавать вопросов.

Задавать вопросы было моей работой. Уже три года той работой я не занимаюсь, благодаря нашему «государству» и его системе, которые превратили искреннее желание юного парня (и сотен таких же) «служить и защищать» в желание быть подальше от всего того дерьма, что происходит в стенах РУВД и в кабинах микриков, и в автозаках, где порой некоторые оказываются и заслуженно. Но заслуженных там скорее 3% (а может, и меньше), если речь идет о выборах, политике и массовых мероприятиях.

Задавать вопросы теперь не работа. Но я хочу задавать их. Задавать и не бояться, что получу непродление контракта, выговор, штраф, срок в тюрьме. И задавать не на кухне, шепотом, другу или подруге. А открыто, публично тем самым холуям, что, получив власть и большую монету в карман, оторвались от реальности и народа.

Почему за 25 лет наша экономика в стагнации, а Беларусь в долгах? Почему население Беларуси стремительно сокращается и наши люди постоянно бегут из родной страны в поисках достойной жизни? Почему, чтобы достойно жить в Беларуси, я должен идти в IT? Почему молодежь находит лишь разочарование в действиях государства? Почему милицию боятся даже те, кто ничего не нарушает? Почему президент открыто оскорбляет свой народ и винит во всем чиновников, руководителей, кого угодно, но не себя? Скольких еще людей, пожелавших высказаться или что-то изменить, должны посадить в тюрьму? У меня много вопросов. Я хочу ответов. Мы хотим их.

Я не голосовал за Лукашенко. Я – 97%. Я люблю Беларусь и ее народ. И я хочу честные выборы, я хочу перемен».

Артём Жадан

«Я не могу больше молчать и оставаться в стороне! Если после прочтения этого поста хоть один человек найдет в себе силы и не побоится высказать свое мнение – значит, я не зря старался!

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11 лет своей жизни я провел в погонах и форме. Я вырос в маленьком военном городке Витебской области. С малых лет я примерял то фуражку отца, то пилотку знакомых. А стал постарше, втихаря примерял суворовскую форму брата и мечтал о своем парадном мундире! Долго переживал, когда мама не разрешила поступать в суворовское в 11 лет, уж слишком мал я был, по ее словам. Время взяло свое, через два года детская мечта сбылась.

Четыре года в Суворовском, присяга, потом пять на военном факультете – и вот ты красивый стоишь на плацу и получаешь первые долгожданные лейтенантские звездочки...

Я знаю куда шел! Хотя нет... я думал, что знаю! Это была детская иллюзия... С тех пор, когда я в детстве ходил в боксы и мелким шпингалетом ползал по военной технике, ничего не изменилось. В боксах стоит та же техника 80-ых годов выпуска, только слой краски и солидола стал куда толще. Новые образцы техники поступали поштучно и использовались как выставочные образцы для парадов, а на деле все тот же «совок».

Обидно, что всего за два десятка лет наша армия превратилась из элиты страны в общество анонимных алкоголиков (сейчас я немного утрирую, офицеры тоже остались, но их очень мало). Спасибо вам за детскую мечту, «господин» президент!

Меня хватило чуть меньше, чем на два года. Я как сейчас помню тот день, когда, сидя в служебном кабинете, мне на глаза попался сканворд... Я не смог разгадать даже половину слов «Я деградирую...» – это была самая светлая мысль в моей голове за последние полтора года. Через четыре месяца я сложил свои погоны! Я начал свою жизнь с нуля, ни опыта, ни квартиры, НИ-ЧЕ-ГО! Только долг перед армией 6,7 тысячи долларов – и чистый лист!

Считанные единицы моих однокурсников продолжили служить в армии, и ни один из тех, кто уволился, не пожалел об этом! Не бойся менять свою жизнь, не бойся высказывать свое мнение, не бойся посылать на**р тех, кто отдает конченные приказы! Это наша жизнь, и она в наших руках!

Александр Григорьевич, вы не мой президент! Я не голосовал в 94-м и не выбирал вас. Я ни разу не голосовал за вас, даже в 2010-м, когда носил погоны! Почему вы боитесь признать свое поражение и наградить свой народ, который вы так «сильно любите», новыми возможностями? Мы чахнем, страна в жопе! Опустите тонированное стекло своего лимузина, зайдите в «Евроопт» и посмотрите на пенсионеров там».

Обложка: Михал Челбин.